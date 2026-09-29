El dólar oficial abre a $1.545 en venta. El blue cotiza a $1.565, marcando una brecha del 1% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar hoy, cotizaciones del martes 29 de septiembre de 2026

En la apertura de este martes 29 de septiembre, el dólar oficial se posiciona en $1.495 en compra y $1.545 en venta.

La cotización del billete verde en el segmento oficial mantiene su estructura de precios habitual para las operaciones de compraventa en entidades financieras autorizadas.

El dólar blue registra $1.545 en compra y $1.565 en venta. La diferencia entre el tipo de cambio blue y el oficial representa una brecha del 1% , indicando una convergencia relativa entre ambos segmentos.

La variación entre el blue y el oficial se mantiene contenida en los primeros compases de la jornada bursátil.

En el mercado de contado con liquidación, el dólar CCL cotiza a $1.618,2 en compra y $1.619,6 en venta.

Este segmento refleja operaciones de liquidación inmediata con diferencia de precios mínima entre puntas.

Qué pasa con los dólares financieros

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, marca $1.544 en compra y $1.556,5 en venta.

Este tipo de cambio opera en el mercado de valores y permite transacciones a través de la bolsa de comercio.

En el segmento mayorista, el dólar mayorista se cotiza a $1.515,5 en compra y $1.524,5 en venta.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

Las operaciones mayoristas presentan spreads más reducidos en comparación con las cotizaciones minoristas.

El dólar turista, utilizado para operaciones con tarjeta de débito y crédito en el exterior, cotiza a $1.943,5 en compra y $2.008,5 en venta.

Este tipo de cambio incluye los impuestos y comisiones correspondientes a transacciones internacionales.

El dólar cripto

En el mercado de criptomonedas, el dólar digital marca $1.614,73 en compra y $1.617,73 en venta.

Las cotizaciones en este segmento reflejan operaciones con activos digitales y plataformas de intercambio cripto.

La apertura de este martes muestra un panorama cambiario con cotizaciones estables en los diferentes segmentos.

Las diferencias entre tipos de cambio se mantienen dentro de rangos históricos habituales.