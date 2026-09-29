Horror: qué reveló la autopsia de la mujer encontrada muerta por sus hijos de 13 y 17 años

Los chicos fueron quienes protagonizaron el escalofriante hallazgo y descubrieron el cuerpo. Cuál es la principal sospecha.

Fueron sus dos hijos quienes protagonizaron el escalofriante hallazgo y descubrieron el cuerpo.

Este domingo por la noche un impactante hallazgo ocurrió en una vivienda de Rosario . Una mujer de 35 años fue encontrada muerta por sus hijos adolescentes, de 13 y 17 años. Estiman que llevaba unas 15 horas fallecida y el caso es investigado como un posible femicidio .

Cerca de las 19 horas, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una mujer tendida en el suelo dentro de una vivienda, aparentemente inconsciente y golpeada . La mujer fue identificada como Natalia Andrea Giménez.

Fueron sus dos hijos quienes protagonizaron el escalofriante hallazgo y descubrieron el cuerpo. En medio de la conmoción pidieron ayuda a una vecina y a su padre, quien estaba separado de la víctima y se presentó rápidamente en el domicilio.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, su cuerpo estaba boca abajo y los primeros exámenes señalaron que presentaba al menos una herida en el cuello y traumatismos. En las últimas horas, la autopsia reveló macabros detalles del crimen.

Qué reveló la autopsia de la mujer asesinada

El estudio forense estableció que Giménez murió como consecuencia de un traumatismo cráneo-facial y cervical con múltiples heridas de arma blanca.

Asimismo, los primeros exámenes médicos estimaron una data de muerte de entre 15 y 20 horas antes del momento del hallazgo, ocurrida en la madrugada del domingo.

La fiscal Barros solicitó medidas a la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones, como la toma de testimonios y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

Las hipótesis detrás del brutal crimen

Si bien la autopsia se realizó bajo el protocolo de femicidio, desde la Fiscalía aclararon que no es la única hipótesis que se analiza desde el hallazgo. La investigación está a cargo de la fiscal Paula Barros de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

Otra de las líneas apunta a establecer si la víctima habría recibido amenazas por una deuda económica durante los días previos a su asesinato, aunque todavía no hay datos firmes sobre esta teoría.

Por el momento los investigadores no descartan ninguna línea de hipótesis, aunque la posibilidad de un robo perdió fuerza dado que la puerta de ingreso no fue violentada.

Los investigadores no encontraron desorden en la vivienda ni tampoco vainas servidas, pese a que los vecinos aseguraron haber escuchado disparos. Aún así, faltaba su celular y el juego de llaves de la casa.

Intento de femicidio: prendió fuego a su pareja y fue detenido

Otro caso generó gran conmoción en Rosario la semana pasada. Una mujer de 41 años sufrió quemaduras en distintas partes de su cuerpo luego de que su novio la agrediera. La víctima permanece internada en el hospital Centenario y el agresor, identificado como Joel David N. fue detenido en las últimas horas.

Su aprehensión ocurrió durante un allanamiento llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género y la Brigada de Femicidio.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron al hombre de 30 años, que presentaba quemaduras en las manos y en el brazo derecho. En la vivienda se secuestraron dos botellas que contenían sustancias inflamables, tres encendedores, un teléfono celular, prendas de vestir, una motocicleta y una mochila de reparto, entre otros elementos de interés para la causa.