UOCRA: este es el nuevo aumento trimestral para el tramo septiembre - noviembre 2026, según cada categoría

En el convenio firmado por la Uocra quedaron definidos los salarios de los trabajadores para el trimestre septiembre-noviembre de 2026.
El último 21 de septiembre de 2026, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) suscribió un acuerdo paritario junto al sector empleador, que establece los aumentos salariales para el período comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 2026. Así, ¿de cuánto es el sueldo de los trabajadores del sector para este trimestre del año?
La Uocra alcanzó estos incrementos salariales:
- para septiembre de 2026 del 1,9 por ciento, que se aplicó sobre los salarios vigentes al 31/8/26;
- otro para octubre de 2026 del 1,8 por ciento, que se aplicará sobre los salarios vigentes al 30/9/2026
- y un tercero para noviembre de 2026 del 1,7 por ciento, que se aplicará sobre los salarios vigentes al 31/10/26.
Esta es la escala salarial de los trabajadores de la Uocra en octubre de 2026
En octubre de 2026, la escala salarial de los trabajadores nucleados en la Uocra es la siguiente:
Oficial especializado
- Sueldo básico por hora: $7.697.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $8.544.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $11.817.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $15.395.
Oficial
- Sueldo básico por hora: $6.585.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $7.313.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $11.079.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $13.169.
Medio oficial
- Sueldo básico por hora: $6.085.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $6.745.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $10.691.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $12.170.
Ayudante
- Sueldo básico por hora: $5.601.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $6.245.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $10.381.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $11.201.
Sereno
- Sueldo básico mensual: $1.017.485.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $1.133.523.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $1.701.015.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $2.034.971.
Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:
- Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
¿Cuándo se volverán a actualizar los salarios de los trabajadores de la UOCRA?
La Uocra selló el último acuerdo paritario mencionado más arriba junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). En dicho documento, se especificó que este convenio tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.
Asimismo, tanto la Uocra como las cámaras empresarias dejaron expresamente asentado que, en el marco de la negociación colectiva, se acordó mantener la Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, asumiendo el compromiso de volver a reunirse el 20 de octubre de 2026 a los efectos de definir los ajustes que correspondan establecer a partir del mes de diciembre de 2026.
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