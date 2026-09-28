En el convenio firmado por la Uocra quedaron definidos los salarios de los trabajadores para el trimestre septiembre-noviembre de 2026 .

UOCRA: este es el nuevo aumento trimestral para el tramo septiembre - noviembre 2026, según cada categoría

El último 21 de septiembre de 2026 , la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) suscribió un acuerdo paritario junto al sector empleador, que establece los aumentos salariales para el período comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 2026 . Así, ¿de cuánto es el sueldo de los trabajadores del sector para este trimestre del año ?

En octubre de 2026 , la escala salarial de los trabajadores nucleados en la Uocra es la siguiente:

La Uocra suscribió un acuerdo paritario que establece los aumentos salariales para el período comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 2026.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $7.697.

Sueldo básico con adicional por zona B: $8.544.

Sueldo básico con adicional por zona C: $11.817.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $15.395.

Oficial

Sueldo básico por hora: $6.585.

Sueldo básico con adicional por zona B: $7.313.

Sueldo básico con adicional por zona C: $11.079.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $13.169.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $6.085.

Sueldo básico con adicional por zona B: $6.745.

Sueldo básico con adicional por zona C: $10.691.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $12.170.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $5.601.

Sueldo básico con adicional por zona B: $6.245.

Sueldo básico con adicional por zona C: $10.381.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $11.201.

Sereno

Sueldo básico mensual: $1.017.485.

Sueldo básico con adicional por zona B: $1.133.523.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.701.015.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $2.034.971.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

La Uocra selló el último acuerdo paritario mencionado más arriba junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

¿Cuándo se volverán a actualizar los salarios de los trabajadores de la UOCRA?

La Uocra selló el último acuerdo paritario mencionado más arriba junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). En dicho documento, se especificó que este convenio tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

Asimismo, tanto la Uocra como las cámaras empresarias dejaron expresamente asentado que, en el marco de la negociación colectiva, se acordó mantener la Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, asumiendo el compromiso de volver a reunirse el 20 de octubre de 2026 a los efectos de definir los ajustes que correspondan establecer a partir del mes de diciembre de 2026.