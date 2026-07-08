El trabajo de un sereno de obra nucleado en la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) reviste categoría propia y jornada especial. ¿Cuál es su sueldo en julio de 2026 ?

Cuánto cobra un sereno de la construcción: estos son los sueldos de la Uocra en julio 2026

Según lo establece el Convenio Colectivo de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) , un sereno de obra es aquel trabajador que realiza determinadas tareas como, por ejemplo, ser el encargado de la vigilancia nocturna del predio, los equipos y los materiales durante las horas en que la actividad constructiva está paralizada. ¿Cuál es su sueldo en julio de 2026 ?

Cabe resaltar que un sereno de obra -de acuerdo al Convenio mencionado más arriba- tiene categoría propia, jornada especial y condiciones diferenciadas respecto al resto del personal de obra. Asimismo, cabe consignar que el sereno no es un personal de seguridad privada, sino un trabajador de la construcción cuya función específica es la vigilancia nocturna de la obra.

En julio de 2026 , un sereno de obra nucleado en la Uocra percibe un salario mensual que oscila entre $898.817 y $1.797.634, dependiendo de la zona del país en la que desarrolle sus tareas.

El sereno no es un personal de seguridad privada, sino un trabajador de la construcción cuya función específica es la vigilancia nocturna de la obra.

La tabla salarial de la Uocra detalla que los sueldos de los serenos se establece del siguiente modo:

Sueldo básico mensual: $898.817.

Sueldo básico con adicional por zona B: $1.001.322.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.502.627.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.797.634.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

¿Cuánto ganan los trabajadores de la construcción afiliados a la Uocra?

Amén del salario de los serenos, la escala salarial de la Uocra en julio de 2026 es la siguiente:

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $6.800.

Sueldo básico con adicional por zona B: $7.548.

Sueldo básico con adicional por zona C: $10.439.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $13.599.

Oficial

Sueldo básico por hora: $5.817.

Sueldo básico con adicional por zona B: $6.460.

Sueldo básico con adicional por zona C: $9.787.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $11.633.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $5.375.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.958.

Sueldo básico con adicional por zona C: $9.444..

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.750.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $4.948.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.517.

Sueldo básico con adicional por zona C: $9.170.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.895.

En julio de 2026, un sereno de obra nucleado en la Uocra percibe un salario mensual que oscila entre $898.817 y $1.797.634. Claudio Espinoza

Cabe recordar que, a principios de junio de 2026, la Uocra alcanzó aumentos salariales para el mes de junio de 2026 -2,1 %, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo de 2026-; para el mes de julio de 2026 -2 %, que se aplica sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio de 2026- y para el mes de agosto de 2026 -1,9 %, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2026-.