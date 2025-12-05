Sueldos UOCRA: nuevo aumento salarial en la construcción, ¿cuánto cobra cada categoría?

Los trabajadores del sector recibirán en diciembre un incremento y un bono no remunerativo. Los montos, según cada función y la zona en la que se desempeñe.

Los trabajadores de la construcción cobrarán en diciembre 2025 la segunda parte del acuerdo paritario firmado entre su gremio, la UOCRA , y las cámaras empresarias CAMARCO y FAEC. El entendimiento alcanza a los empleados agrupados bajo los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y N° 577/10, y establece incrementos progresivos , además del pago de sumas adicionales no remunerativas .

El acuerdo fijó un aumento del 1,4% en noviembre sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre y un 1,3% adicional en diciembre, calculado sobre los valores ya actualizados de noviembre. Ambos porcentajes son acumulativos.

También se dispuso el pago de una suma fija mensual de carácter no remunerativo para los dos últimos meses del año, que se abonará en dos cuotas quincenales y sobre la cual se realizan aportes a la obra social.

construccion comisaria 52 centenario Los trabajadores de la construcción recibirán en diciembre un aumento del 1,3% sobre el salario de noviembre.

Así quedaron los sueldos de la UOCRA en diciembre 2025

Con la segunda cuota del acuerdo paritario, estos son los sueldos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea:

Zona A:

Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.268 (por hora)

Oficial: $4.506 (por hora)

Medio oficial: $4.164 (por hora)

Ayudante: $3.833 (por hora)

Sereno: $696.321 (mensual)

Zona B:

Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $5.772 (por hora)

Oficial: $4.941 (por hora)

Medio Oficial: $4.557 (por hora)

Ayudante: $4.219 (por hora)

Sereno: $765.777 (mensual)

Zona C:

Santa Cruz

Oficial Especializado:$7.983 (por hora)

Oficial: $7.485 (por hora)

Medio Oficial: $7.223 (por hora)

Ayudante: $7.013 (por hora)

Sereno: $1.149.159 (mensual)

Zona Austral:

Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $10.400 (por hora)

Oficial: $8.898 (por hora)

Medio Oficial: $8.222 (por hora)

Ayudante: $7.568 (por hora)

Sereno: $1.374.770 (mensual)

construccion1.jpg En diciembre, los trabajadores de la UOCRA tendrá un bono que se pagará en dos cuotas.

De cuánto es el bono para los empleados de la UOCRA

Además del aumento salarial, los trabajadores de la construcción recibirán una suma fija no remunerativa que se abonará en dos cuotas quincenales durante diciembre. El monto también dependerá de la zona en la que se desempeñen:

Zona A

Oficial especializado: $103.300

Oficial: $96.200

Medio oficial: $88.100

Ayudante: $83.200

Sereno: $83.200

Zona B

Oficial Especializado: $114.700

Oficial: $106.800

Medio Oficial: $97.800

Ayudante: $92.400

Sereno: $92.400

Zona C

Oficial Especializado: $158.600

Oficial: $147.700

Medio Oficial: $135.200

Ayudante: $127.700

Sereno: $127.700

Zona Austral

Oficial Especializado: $206.600

Oficial: $192.400

Medio Oficial: $176.200

Ayudante: $166.400

Sereno: $166.400

Obreros - Construccion (1) La UOCRA y el sector empresarial volverán a reunirse antes de fin de año para establecer las pautas salariales de cara al 2026. Claudio Espinoza

Hasta cuándo estará vigente el acuerdo paritario de la UOCRA

El convenio alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) estará en vigencia hasta el 31 de diciembre. El acuerdo incluye "la publicación de los anexos con valores actualizados por metro cuadrado, metro lineal y jornal, según especialidad".

En este contexto, los dirigentes sindicales y los empresarios establecieron mantener en funcionamiento una Comisión Especial que tiene previsto volver a reunirse el 22 de diciembre. El objetivo será evaluar la evolución económica del sector a través de comisiones especiales y determinar las pautas salariales que comenzarán a regir desde enero de 2026. El esquema acordado representa una herramienta de referencia central para cálculos, liquidaciones y previsiones en el sector privado de la construcción.

Antes de este acuerdo para noviembre y diciembre, la UOCRA y el sector empresarial ya habían firmado otro entendimiento bimestral para septiembre y octubre. En ese entonces, se fijó aumentos acumulativos del 1,3% para el primero de esos dos meses (sobre los básicos al 31 de agosto) y 1,2% para el siguiente. En el último caso, sobre los valores actualizados de septiembre.