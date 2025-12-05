Sueldos UOCRA: nuevo aumento salarial en la construcción, ¿cuánto cobra cada categoría?

Los trabajadores del sector recibirán en diciembre un incremento y un bono no remunerativo. Los montos, según cada función y la zona en la que se desempeñe.
Los trabajadores de la construcción cobrarán en diciembre 2025 la segunda parte del acuerdo paritario firmado entre su gremio, la UOCRA, y las cámaras empresarias CAMARCO y FAEC. El entendimiento alcanza a los empleados agrupados bajo los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y N° 577/10, y establece incrementos progresivos, además del pago de sumas adicionales no remunerativas.
El acuerdo fijó un aumento del 1,4% en noviembre sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre y un 1,3% adicional en diciembre, calculado sobre los valores ya actualizados de noviembre. Ambos porcentajes son acumulativos.
También se dispuso el pago de una suma fija mensual de carácter no remunerativo para los dos últimos meses del año, que se abonará en dos cuotas quincenales y sobre la cual se realizan aportes a la obra social.
Así quedaron los sueldos de la UOCRA en diciembre 2025
Con la segunda cuota del acuerdo paritario, estos son los sueldos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea:
Zona A:
Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Oficial especializado: $5.268 (por hora)
- Oficial: $4.506 (por hora)
- Medio oficial: $4.164 (por hora)
- Ayudante: $3.833 (por hora)
- Sereno: $696.321 (mensual)
Zona B:
Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial Especializado: $5.772 (por hora)
- Oficial: $4.941 (por hora)
- Medio Oficial: $4.557 (por hora)
- Ayudante: $4.219 (por hora)
- Sereno: $765.777 (mensual)
Zona C:
Santa Cruz
- Oficial Especializado:$7.983 (por hora)
- Oficial: $7.485 (por hora)
- Medio Oficial: $7.223 (por hora)
- Ayudante: $7.013 (por hora)
- Sereno: $1.149.159 (mensual)
Zona Austral:
Tierra del Fuego
- Oficial Especializado: $10.400 (por hora)
- Oficial: $8.898 (por hora)
- Medio Oficial: $8.222 (por hora)
- Ayudante: $7.568 (por hora)
- Sereno: $1.374.770 (mensual)
De cuánto es el bono para los empleados de la UOCRA
Además del aumento salarial, los trabajadores de la construcción recibirán una suma fija no remunerativa que se abonará en dos cuotas quincenales durante diciembre. El monto también dependerá de la zona en la que se desempeñen:
Zona A
- Oficial especializado: $103.300
- Oficial: $96.200
- Medio oficial: $88.100
- Ayudante: $83.200
- Sereno: $83.200
Zona B
- Oficial Especializado: $114.700
- Oficial: $106.800
- Medio Oficial: $97.800
- Ayudante: $92.400
- Sereno: $92.400
Zona C
- Oficial Especializado: $158.600
- Oficial: $147.700
- Medio Oficial: $135.200
- Ayudante: $127.700
- Sereno: $127.700
Zona Austral
- Oficial Especializado: $206.600
- Oficial: $192.400
- Medio Oficial: $176.200
- Ayudante: $166.400
- Sereno: $166.400
Hasta cuándo estará vigente el acuerdo paritario de la UOCRA
El convenio alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) estará en vigencia hasta el 31 de diciembre. El acuerdo incluye "la publicación de los anexos con valores actualizados por metro cuadrado, metro lineal y jornal, según especialidad".
En este contexto, los dirigentes sindicales y los empresarios establecieron mantener en funcionamiento una Comisión Especial que tiene previsto volver a reunirse el 22 de diciembre. El objetivo será evaluar la evolución económica del sector a través de comisiones especiales y determinar las pautas salariales que comenzarán a regir desde enero de 2026. El esquema acordado representa una herramienta de referencia central para cálculos, liquidaciones y previsiones en el sector privado de la construcción.
Antes de este acuerdo para noviembre y diciembre, la UOCRA y el sector empresarial ya habían firmado otro entendimiento bimestral para septiembre y octubre. En ese entonces, se fijó aumentos acumulativos del 1,3% para el primero de esos dos meses (sobre los básicos al 31 de agosto) y 1,2% para el siguiente. En el último caso, sobre los valores actualizados de septiembre.
