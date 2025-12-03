La ANSES dio a conocer cuáles son los valores que recibirán los beneficiarios de ambos programas, así como la fecha de cobro.

AUH y Tarjeta Alimentar con aumento: esto es lo que cobran antes de Navidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) infirmó los valores que se pagarán en diciembre a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y a aquellas personas que perciben la Tarjeta Alimentar . Para el primer caso, el último ajuste del año será del 2,3%, un porcentaje que deriva la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informada por el INDEC.

Esta suba dispuesta por el Gobierno parte del sistema de actualización mensual que rige para las asignaciones familiares desde mitad de año. En tanto, los montos de la Tarjeta Alimentar -programa que depende del Ministerio de Capital Humano- no tendrán modificaciones en relación con el mes anterior.

La " prestación Alimentar " es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos accedan a la canasta básica alimentaria.

Este beneficio está dirigido a "padres con hijos de hasta 17 años (inclusive) que reciben la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH. Madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre

El monto de la Tarjeta Alimentar continuará congelado, ya que no se actualizan por movilidad. Sin embargo, el beneficio sigue siendo un factor clave dentro del esquema de asistencia alimentaria que el Gobierno dirige a hogares con hijos menores de 14 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad que cobran AUH.

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

$52.250. Familias con dos hijos: $81.936.

$81.936. Familias con tres o más hijos: $108.06

ANSES Cuándo cobro la AUH y Tarjeta Alimentar de marzo de 2024 1200 x 678.png ANSES | Cuándo cobro la AUH y la Tarjeta Alimentar de marzo de 2024.

Cuánto cobrarán las familias en diciembre

Si se suma el valor de la Asignación Universal por Hijo además de la Tarjeta Alimentar, los montos finales según la cantidad de hijos quedan así:

Familias con un hijo

AUH: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $150.224

Familias con dos hijos

AUH (monto neto): $97.974

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $179.910

Familias con tres hijos o más

AUH: $97.974

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $206.036

Cuánto se cobra en Zona Austral con AUH en diciembre

Las provincias que forman parte de la Zona Austral mantienen montos diferenciales debido al mayor costo de vida de esa región. En ese grupo se incluye a Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y el Partido de Patagones. Los beneficiarios recibirán los siguientes montos:

AUH: $159.178. Pago mensual: $127.342,40

$159.178. Pago mensual: $127.342,40 AUH por discapacidad: $414.644,80. Pago mensual: $331.715,80

Calendario de pagos de la AUH y la Tarjeta Alimentar

Los titulares de la AUH cobrarán la asignación y el monto de la Tarjeta Alimentar en la misma fecha. El cronograma de pagos está organizado de acuerdo con la terminación de DNI: