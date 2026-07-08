El corte de carne bien barato y rendidor que todos están comprando porque es tierno, sabroso y versátil

Este corte de carne gana popularidad por ser económica y muy versátil. Además, se puede lograr un ahorro con una promoción.

Ir a la carnicería se volvió un verdadero dolor de cabeza. La menor cantidad de animales disponibles en los campos, la alta demanda internacional y los costos de alimentación del ganado hicieron que el precio de la carne suba con fuerza en los últimos meses. En este contexto, un corte se posiciona entre los favoritos por su valor y versatilidad.

Esta pieza vacuna es económica y sumamente adaptable , ideal tanto para cocciones largas (horno, guisos o estofados) como para preparar carne picada para hamburguesas debido a su excelente infiltración de grasa.

Se trata del roast beef que se extrae del cuarto delantero del animal, la zona de la aguja . Es un corte con fibras firmes porque pertenece a una zona que trabaja mucho durante la vida del animal. Sin embargo, también presenta una buena cantidad de grasa entre sus fibras, una característica que le aporta sabor y ayuda a que la carne conserve su jugosidad durante la cocción.

El roast beef se extrae de la parte delantera de la vaca.

En carnicerías se lo puede conseguir a $13.299 el kilo. Pero quienes paguen con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, pueden acceder a un descuento de 20% y llevarlo por un valor cercano a $10.639.

En julio, esta promoción está disponible de lunes a viernes y tiene un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000. El beneficio solo se aplica en compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. El reintegro no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

Qué preparaciones pueden hacerse con roast beef

Estofados y guisos: cortado en cubos, aporta mucho sabor y una textura tierna, ideal para comidas de invierno como guisos de lentejas o estofados.

cortado en cubos, aporta mucho sabor y una textura tierna, ideal para comidas de invierno como guisos de lentejas o estofados. Carne desmechada: con una cocción lenta queda tan tierna que se desarma con un tenedor. Es perfecta para preparar sándwiches, tacos o empanadas.

con una cocción lenta queda tan tierna que se desarma con un tenedor. Es perfecta para preparar sándwiches, tacos o empanadas. Al horno: se puede cocinar la pieza entera, bien condimentada, y servirla en fetas. También es una buena opción para usar las sobras en sándwiches.

se puede cocinar la pieza entera, bien condimentada, y servirla en fetas. También es una buena opción para usar las sobras en sándwiches. Hamburguesas caseras: muchos cocineros lo eligen para picar porque su contenido de grasa ayuda a conseguir hamburguesas más jugosas.

Este corte de carne puede utilizarse para varias preparaciones.

Cómo hacer carne desmechada con roast beef: ingredientes y el paso a paso

Una de las formas más populares de cocinar el roast beef es hacerlo desmechado para comerse en sándwiches, tacos o empanadas. A continuación, la receta para cocinarlo en casa:

Ingredientes:

1 kg de roast beef

1 cebolla grande picada

3 dientes de ajo picados

400 ml de caldo de carne o caldo mixto

200 ml de tomate triturado o salsa de tomate (opcional)

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de pimentón o paprika (opcional)

Sal y pimienta al gusto

2 hojas de laurel (opcional)

1 cucharada de azúcar o miel (opcional, para equilibrar acidez)

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El paso a paso