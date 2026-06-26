Cuál es el corte de carne barato pero rendidor para el asado del domingo: siempre sale tierno

Si bien este corte de carne no es un habitué en un clásico asado argentino, lo cierto es que incluirlo en la parrilla reporta beneficios: es más barato que otros y sale muy tierno. ¿De cuál se trata?

El corte de carne barato pero rendidor para el asado del domingo

Amén de los infaltables chorizos y/o morcillas, achuras como la molleja, el riñón o el chinchulín, el corazón de un clásico asado argentino se nutre de cortes de carne como el lomo, la entraña, el vacío o la tira de asado. Sin embargo, existe una alternativa: un corte de carne más barato y rendidor que sorprende porque siempre sale tierno . ¿De cuál se trata?

En muchos argentinos habita un asador , que cuenta con manuales o procedimientos propios a la hora de cocinar a la parrilla . También existen diversos trucos para evitar que el asado salga duro. A continuación, lector, le contaremos todo acerca de este corte de carne y cómo prepararlo para que quede riquísimo.

El corte de carne para preparar a la parrilla más barato que otros clásicos y que siempre rinde para el asado del domingo porque sale tierno es la tapa de nalga .

En muchos argentinos habita un asador, que cuenta con manuales o procedimientos propios a la hora de cocinar a la parrilla.

Cabe destacar que la tapa de nalga -a diferencia de la tapa de asado, que proviene de la zona de las costillas y tiene mayor cantidad de grasa e irregularidad en su estructura- es más uniforme, magra y de cocción más pareja.

Lo cierto es que la tapa de nalga se localiza en la parte trasera de la vaca, sobre la nalga y contigua al cuadril. Al ubicarse más hacia la superficie que cortes como el lomo o la nalga interna, le confiere una estructura de fibras musculares relativamente finas y, en muchos casos, una capa de grasa externa que aporta jugosidad.

¿Por qué es recomendable incluir en un asado un corte de carne como la tapa de nalga?

Incluir tapa de nalga en un asado a la parrilla nos proporciona varios beneficios. ¿Cuáles son?

La tapa de nalga es tierna y de textura firme si es que se la cocina de la forma correcta.

es tierna y de textura firme si es que se la cocina de la forma correcta. Su sabor es más intenso que cortes magros como la nalga interna.

Absorbe muy bien marinadas y condimentos, lo que potencia su sabor sin necesidad de técnicas complejas.

La tapa de nalga es un corte de carne versátil: se puede cocinar tanto a la parrilla como al horno, además de cocinarlo entero, en filetes o incluso en trozos para brochettes.

nalga El corte de carne para preparar a la parrilla más barato que otros clásicos y siempre rendidor para el asado del domingo porque sale tierno es la tapa de nalga.

Cómo cocinar la tapa de nalga a la parrilla

Respecto de cómo elaborar un buen asado se habla mucho, cada uno tiene su secreto inconfesable o algún dato heredado del padre.

Aunque se publiquen libros y más libros de cómo hacer una buena achura o una porción de carne, ningún texto parece superar la intuición del experto asador que cada argentino lleva adentro.

Para el caso de la tapa de nalga, estas son las mejores sugerencias: