El truco de marinar la carne del asado con café: cómo usarlo para lucirse en la parrilla

El truco de marinar la carne del asado con café: cómo usarlo para hacer los mejores asados

Muchas veces, en gastronomía , la combinación de dos ingredientes que poco tienen que ver logra un resultado con múltiples ventajas. En ese sentido, una tendencia que está creciendo con fuerza es utilizar café en marinadas y adobos para la carne del asado . Esto aporta una combinación de sabores , compuestos aromáticos y una textura que ayuda a formar costras sabrosas.

La acidez y perfiles aromáticos del café lo convierten en una buena opción para equilibrar grasas y r educir olores intensos sin ocultar el sabor original de la carne, además de ayudar a conservar la jugosidad en el momento de la cocción.

El café aporta notas amargas , tostadas y ligeramente dulces que complementan los sabores grasos de la carne. Estas notas se integran con especias como pimienta, comino y pimentón, creando una capa adicional que realza el gusto final sin dominarlo por completo. En carnes rojas, el café suele resaltar su sabor, mientras que en aves y cerdo, logra un contraste que equilibra la grasa y la dulzura natural.

Además, el café contiene ácidos y una amplia variedad de compuestos volátiles que se liberan al tostarse. Estos ácidos y compuestos actúan sobre la superficie de la carne, ayudando en parte a la penetración de sabores y en la formación de la costra durante la cocción. Los compuestos aromáticos del café se caramelizan y se integran, potenciando el aroma tostado y profundo del asado.

Cafe El café aporta un contraste en el sabor, aroma y ayuda a la formación de una costra.

Cuando se usa café en seco, ayuda a formar una corteza crujiente y sabrosa. La finura permite una buena adherencia sobre la superficie y, al combinarse con sal y azúcares, contribuye a una caramelización pareja. En cocciones a alta temperatura, esa capa exterior se vuelve crujiente y aromática, mejorando la experiencia en el paladar.

Por último, en marinadas húmedas, el café actúa como base ácida que puede ayudar a ablandar ligeramente las fibras superficiales y a extraer compuestos que contribuyen al aroma. En ese contexto, suaviza olores intensos, aportando un matiz agradable y más complejo.

Todas las ventajas del café en marinadas y adobos

Potenciar el sabor: aporta notas tostadas, amargas y dulces que complementan la carne.

aporta notas tostadas, amargas y dulces que complementan la carne. Mejorar la costra: favorece la formación de una corteza sabrosa y crujiente al dorar.

favorece la formación de una corteza sabrosa y crujiente al dorar. Aportar equilibrio: c ontrarresta la grasa y realza los matices.

ontrarresta la grasa y realza los matices. Ablandar superficialmente: en marinadas húmedas, ayuda a suavizar la superficie y facilitar la penetración de otros sabores.

en marinadas húmedas, ayuda a suavizar la superficie y facilitar la penetración de otros sabores. Enmascarar olores: reduce percepciones aromáticas fuertes y uniformiza el perfil olfativo.

Pixabay Asado El "truco" del café se puede aplicar en cualquier corte de carne apto para el asado.

Cómo aplicar el café en la carne

A la hora de realizar esta preparación, una de las opciones más utilizadas consiste en cubrir un vacío o una pieza de carne vacuna con una mezcla de café instantáneo, azúcar, pimienta y especias. Al cocinarse, el adobo genera una capa exterior crocante que ayuda a conservar los jugos y aporta un sabor diferente.

Otra alternativa es utilizar el café en marinadas para ojo de bife o cortes similares. En estas versiones suele mezclarse con pimentón ahumado, azúcar negra y distintas variedades de pimienta. Luego de unas horas de reposo, la carne se sella a fuego fuerte y se completa la cocción hasta alcanzar el punto deseado.

Al momento de probar esta técnica, conviene no excederse con los tiempos de marinado, especialmente en cortes más delicados. También es recomendable dejar reposar la carne unos minutos después de cocinarla para que los jugos se distribuyan de manera uniforme. Otro consejo es no usar café instantáneo si se busca textura, ya que la molienda real aporta mejor estructura y sabor. Y para aves es mejor recurrir a cantidades moderadas de café debido a que su sabor puede dominar si se aplica en exceso.