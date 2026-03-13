El secreto para hacer el mejor chorizo en la parrilla: jugoso y con la cocción justa

Pieza clave e infaltable de los asados , su preparación esconde algunos secretos. Todo lo que tenés que saber para que los chorizos salgan perfectos.

El secreto para hacer el mejor chorizo en la parrilla, para que salga jugoso y con la cocción justa

Al plato o en pan, el chorizo es un infaltable de todo asado . Es otro símbolo parrillero de tradición y encuentro. Su preparación perfecta depende de varios factores: el manejo del fuego , el tiempo y algunas técnicas que, de cumplirlas, marcarán la diferencia entre un resultado reseco o quemado y uno jugoso , con la piel crocante y un sabor profundo.

Una de las claves está en elegir chorizos artesanales o en carnicerías de confianza . El equilibrio entre carne magra y grasa debe ser de 70/30 para obtener jugosidad. Otro paso importante antes de la cocción es sacarlos de la helada entre 20 y 30 minutos antes de ponerlos al fuego. Esto se debe a que, si están muy fríos, se cocinarán de forma desigual.

Tras limpiar y engrasar la parrilla para evitar que los chorizos se peguen, llega el momento del fuego. Lo ideal es una temperatura media : brasas parejas, carbón blanco y sin llamas altas. Se debe evitar fuego directo intenso , algo que puede quemar la piel sin cocinar el interior.

Pixabay Asado Los chorizos son los primeros en salir de la parrilla y funcionan como entrada.

Cómo cocinar los chorizos a la parrilla, paso a paso

Con este procedimiento, el chorizo alcanza el punto justo, con piel crocante y centro jugoso:

Colocar los chorizos: ubicarlos en la parrilla de modo que reciban calor moderado. Es decir, no colocarlos sobre las llamas directas. También se debe mantener distancia entre cada uno para que el calor circule mejor.

ubicarlos en la parrilla de modo que reciban calor moderado. Es decir, no colocarlos sobre las llamas directas. También se debe mantener distancia entre cada uno para que el calor circule mejor. Cocción uniforme: cocinar a temperatura moderada para que el interior alcance cocción sin reventar la piel. El tiempo total depende del grosor, pero habitual suele ser entre 20 y 25 minutos.

cocinar a temperatura moderada para que el interior alcance cocción sin reventar la piel. El tiempo total depende del grosor, pero habitual suele ser entre 20 y 25 minutos. Giro constante y control de temperatura: girar los chorizos cada 5 minutos para que se doren por todas partes. Si la piel se oscurece demasiado rápido, moverlos a una zona más fría de la parrilla.

girar los chorizos cada 5 minutos para que se doren por todas partes. Si la piel se oscurece demasiado rápido, moverlos a una zona más fría de la parrilla. El momento para retirarlos: los chorizos estarán listos cuando la piel quede dorada y ligeramente crujiente y al presionarlos con la pinza -no pincharlos- suelten jugos pero no pierdan firmeza.

los chorizos estarán listos cuando la piel quede dorada y ligeramente crujiente y al presionarlos con la pinza -no pincharlos- suelten jugos pero no pierdan firmeza. Servir inmediatamente: caliente y jugoso es cuando más se disfruta. Cortarlos en mariposa para hacer choripán o en rodajas para servir en tabla.

Chorilavon, la fiesta del chorizo y el choripán en Dolavon, Chubut El clásico choripán se acompaña con chimichurri o salsa criolla.

Recomendaciones y errores en la preparación del chorizo en parrilla

Estos consejos -y errores a evitar- provienen de parrilleros que enseñan cómo lograr el equilibrio perfecto, basándose en recetas tradicionales de la parrilla argentina:

No pinchar con tenedor : las perforaciones hacen que salga la grasa y se pierda jugosidad. Siempre usar pinzas para dar vuelta suavamente.

: las perforaciones hacen que salga la grasa y se pierda jugosidad. Siempre usar pinzas para dar vuelta suavamente. Calor indirecto: si la parrilla tiene tapa, colocar los chorizos lejos de las brasas y cerrar la tapa para utilizar el calor indirecto, lo que ayuda a una cocción más uniforme.

si la parrilla tiene tapa, colocar los chorizos lejos de las brasas y cerrar la tapa para utilizar el calor indirecto, lo que ayuda a una cocción más uniforme. Evitar el fuego demasiado alto y cocinar en exceso : esto quema la piel y deja crudo o demasiado seco el centro.

: esto quema la piel y deja crudo o demasiado seco el centro. No limpiar la parrilla: si no se limpia y engrasa, pueden pegarse a los fierros.

si no se limpia y engrasa, pueden pegarse a los fierros. No apilar: no poner los chorizos unos sobre otros. Cada uno necesita contacto directo con el calor para dorarse.

no poner los chorizos unos sobre otros. Cada uno necesita contacto directo con el calor para dorarse. Salsas y acompañantes: un choripán tradicional suele llevar chimichurri o salsa criolla abundante, pero también se puede recurrir a ají picante o simplemente mayonesa y mostaza. Para acompañarlo al plato, algunas opciones tradicionales son papas fritas o ensalada fresca, alternativas que complementan bien al asado.

choripannnn Ya sea al plato o en pan, el chorizo nunca puede faltar en un asado.

El choripán, el mejor “hot dog” de América Latina

En enero pasado, el choripán fue elegido como la comida callejera más valorada de Latinoamérica, según un ranking mundial elaborado por Taste Atlas, una reconocida guía especializada en cocina tradicional.

El sándwich argentino participó dentro de la categoría "hot dogs", donde compitió con preparaciones típicas de distintos países de la región. Con una puntuación de 4,2 estrellas, se ubicó en el primer puesto y se convirtió en la opción más votada del listado. Según los profesionales, el ahumado del embutido, sumado a la mezcla de especias del chimichurri, fue clave para seducir a los especialistas y al público que participó de la votación.