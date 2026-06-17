El Comedor La Mañana asado Asado de tira al horno: toda la emoción de la parrilla sin salir de la cocina

Asado al horno, jugoso y sabroso.

Para comer asado no es necesario tener una parrilla, hay otras versiones para cocinarlo con un resultado sabroso y crujiente.La tira de asado al horno es la solución perfecta: la misma carne, la misma terneza, la misma satisfacción. Solo que cocinada adentro, con el horno haciendo el trabajo, mientras vos tomás un vino tranquilo esperando que esté lista.

El secreto está en la temperatura y en el tiempo. Nada más. No hace falta nada raro.

Ingredientes (para 4-5 personas) 1,2 kg de tira de asado

4 papas medianas

1 cebolla grande

4 dientes de ajo

1 vaso de vino tinto

1 rama de romero fresco

Sal gruesa y pimienta negra

Aceite de oliva asado al horno 01.jpeg Cortes grandes para una cocción más manejable a la hora de hacer asado al horno. La preparación, paso a paso Sacá la carne de la heladera 30 minutos antes de cocinarla. Esto es importante: la carne fría entra en shock térmico y se contrae. A temperatura ambiente se cocina de manera más pareja.

Precalentá el horno a 220°C. Frotá la tira con aceite de oliva, sal gruesa y pimienta negra por todos lados. Generoso con la sal.

Cortá las papas en gajos gruesos y la cebolla en cuartos. Distribuílos en una asadera grande junto al ajo entero con cáscara y la rama de romero.

Colocá la tira de asado encima de las papas, con los huesos hacia arriba. Volcá el vino en el fondo de la asadera.

Horneás a 220°C durante 20 minutos para que se dore bien la costra. Después bajás a 170°C, tapás la asadera con papel aluminio y cocinás 1 hora y 20 minutos más.

Retirás el papel aluminio los últimos 15 minutos para que la costra quede bien crocante.

Dejás reposar 10 minutos antes de cortar. Servís con las papas y los jugos de la asadera por encima. Asado horno} El asado al horno puede salir rico y tierno con simples trucos caseros. Tips que marcan la diferencia El reposo es obligatorio: si cortás la carne recién salida del horno, todos los jugos se escapan. 10 minutos tapada con papel aluminio y después sí.

Los jugos del fondo son oro: si quedan muy líquidos, los ponés en una ollita a fuego fuerte 5 minutos para reducirlos. Eso es la salsa.

Para más dorado: activá el grill los últimos 5 minutos. Con cuidado, porque pasa de dorado a quemado en segundos.

Variante con chimichurri: preparás un chimichurri clásico y lo servís aparte para que cada uno se sirva a gusto. El contraste con el asado jugoso es perfecto. Para acompañar Con las papas de la asadera y una ensalada simple de tomate y cebolla. El pan para mojar los jugos es casi obligatorio.