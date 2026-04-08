Masa casera de empanadas: la receta definitiva y tres rellenos para lucirte en casa

Aprendé a hacer masa casera de empanadas desde cero y descubrí tres rellenos irresistibles para llevar tu cocina a otro nivel.

Empanada de humita con masa casera y una receta fantástica.

Hay algo que pasa cuando uno amasa. El tiempo baja un cambio, la cabeza se ordena y las manos hacen lo suyo, casi sin pedir permiso. La masa de empanadas tiene eso: es simple, noble y profundamente argentina. Está en las mesas familiares, en los domingos largos, en los encuentros improvisados y en esas recetas que pasan de generación en generación sin papel de por medio.

Podés comprar tapas, claro. Nadie te va a juzgar. Pero hacer la masa casera tiene otra épica. Es entender de qué está hecha realmente una empanada. Es decidir textura, grosor, sabor. Es volver a lo básico.

Y lo básico, cuando está bien hecho, no falla.

La masa: el punto de partida

La masa de empanadas no necesita ingredientes raros ni técnicas complicadas. Lo que sí pide es atención. Porque entre una masa correcta y una memorable hay pequeños detalles que hacen toda la diferencia.

Ingredientes

500 g de harina 000

100 g de grasa vacuna (o manteca)

10 g de sal

250 ml de agua tibia

Paso a paso

Arrancá disolviendo la sal en el agua tibia. Ese líquido va a ser la base que una todo.





En un bowl amplio, colocá la harina y sumá la grasa derretida. No caliente, apenas tibia. Mezclá con la mano hasta lograr una textura arenosa. Ahí está la clave: cada partícula de harina tiene que estar ligeramente impregnada de grasa. Eso después se traduce en una masa más tierna.





Incorporá el agua de a poco. No todo de golpe. Andá uniendo hasta formar una masa suave, que no se pegue en las manos pero tampoco quede dura. El equilibrio es todo.





Pasá la masa a la mesada y amasá unos minutos. No hace falta castigarla. Con 8 a 10 minutos alcanza para que quede lisa.





Dejala descansar, tapada, al menos 30 minutos. Este paso no es negociable. El gluten se relaja y la masa se vuelve más manejable.





Después, estirá con palo hasta que tenga unos 2 mm de espesor. Cortá discos de unos 12 a 14 cm. Si no tenés cortante, un plato chico cumple perfecto.

El secreto que no te cuentan

La diferencia entre una buena empanada y una inolvidable no está solo en el relleno. Está en el equilibrio. Masa fina pero resistente, jugo que no se escapa, repulgue firme.

Y algo más: el frío. Siempre dejá reposar los discos en heladera unos minutos antes de rellenar. Eso ayuda a que mantengan la forma y no se rompan.

Ahora sí, vamos a lo importante.

empanadas carne

Tres rellenos que nunca fallan

1. Carne cortada a cuchillo, el clásico que manda

Acá no hay discusión. La empanada de carne bien hecha es religión.

Ingredientes:

500 g de carne (nalga o cuadrada)

2 cebollas grandes

1/2 morrón

2 huevos duros

Aceitunas

Comino, pimentón, ají molido

Sal y pimienta

Grasa o aceite

Desarrollo

Cortá la carne a cuchillo en cubitos chicos. Eso cambia todo. Textura, sabor, identidad.

Rehogá la cebolla y el morrón hasta que estén bien transparentes. Sumá la carne y cociná apenas. No la seques. Tiene que quedar jugosa.

Condimentá con comino, pimentón y ají molido. Salpimentá.

Apagá el fuego y dejá enfriar. Recién ahí sumá el huevo picado y las aceitunas.

El relleno se arma en frío. Siempre.

empanadas_1200x678 Empanada de jamón y queso. Receta y recomendaciones.

2. Jamón y queso, el comodín que salva

Es simple, sí. Pero cuando está bien armado, es imbatible.

Ingredientes

200 g de jamón cocido

300 g de queso (mozzarella o pategrás)

1 cucharada de mostaza (opcional)

Pimienta

Desarrollo

Cortá el jamón en tiras y el queso en cubos o rallado grueso.

Mezclá todo con un toque de pimienta y, si te gusta, una cucharada de mostaza que le da un perfil distinto.

El truco acá es no escatimar en queso. Y cerrar bien las empanadas para que no exploten.

empanada humita.webp Empanada de humita, cremosidad y sabor para un producto delicioso.

3. Humita cremosa, sabor del norte

Dulce, salada, cremosa. La empanada de humita tiene esa dualidad que la hace única.

Ingredientes:

4 choclos o 2 latas de maíz

1 cebolla

1 cucharada de manteca

100 ml de leche

50 g de queso

Sal, pimienta y nuez moscada

Desarrollo

Rehogá la cebolla en manteca hasta que esté bien suave.

Sumá el maíz procesado (no totalmente, que queden pedacitos) y la leche. Cociná a fuego bajo hasta que espese.

Agregá el queso y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

Tiene que quedar cremoso, pero no líquido. Dejalo enfriar bien antes de usar.

Armado y cocción

Colocá una cucharada generosa de relleno en el centro de cada disco. Humedecé apenas los bordes con agua, cerrá y hacé el repulgue.

Podés cocinarlas al horno fuerte (200 °C) hasta que estén doradas, o fritas en grasa bien caliente, como manda la tradición.

Si van al horno, pintalas con huevo para ese dorado que enamora.