Denuncian que los detuvieron sin causa y los golpearon en el calabozo

El denunciante asegura que además de golpearlos, les tiraron agua fría y les negaron la posibilidad de hacer una llamada.

Un joven denunció que fue víctima junto a dos amigos de abuso policial en una comisaría. El denunciante y víctima de los presuntos hechos es un joven de 20 años.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, manifestando que había sido golpeado durante su detención , la cual también calificó de injustificada.

De acuerdo al relato que constaría en acta, todo ocurrió el sábado pasado en horas de la madrugada, cuando el denunciante se encontraba en la Plaza Sarmiento junto a otros dos amigos pasadas las 5. En ese contexto, escucharon un fuerte impacto contra un patrullero que estaba estacionado sobre calle Avenida San Martín, aunque afirmaron no saber qué lo había ocasionado ni haber tenido nada que ver con ello.

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Minutos más tarde, personal policial ingresó a la plaza y demoró a los tres amigos. El denunciante indicó que al protestar y pedir explicaciones de la detención, un policía lo golpeó dos veces con puño cerrado en la boca, según consignó Realidad Sanmartinense,

Desde allí, fue trasladado a la Comisaría 23, donde permaneció con sus amigos varias horas. Denunció que durante la demora le negaron su derecho a realizar una llamada y que, ante su insistencia, les arrojaron agua fría y luego lo volvieron a golpear entre varios efectivos.

El joven declaró además que una oficial lo llevó al pasillo más tarde y lo intimidó para que confiese quién había arrojado el objeto contra el patrullero. Ante su negativa, la misma oficial le advirtió que, si radicaba la denuncia, le imputarían los cargos por el daño al móvil policial.

Finalmente, el joven recuperó su libertad, aparentemente sin que se le iniciara causa. Por el momento, desde la Policía no se han emitido comentarios.

Acusaron a dos efectivos de Buta Ranquil por golpear y disparar a una pareja

En noviembre pasado, dos efectivos de la Policía provincial fueron acusados por haberse excedido en la fuerza establecida por los protocolos durante un operativo de secuestro de una moto en Buta Ranquil. El caso de presunto abuso policial tuvo como víctima a una pareja que recibió disparos y golpes de los acusados.

Se trata de un sargento y un cabo primero, quienes de acuerdo a la teoría que presentó el Ministerio Público Fiscal esta semana, el 29 de enero pasado por la madrugada dispararon a un hombre con una escopeta antitumultos a corta distancia y golpearon con un bastón policial a la mujer que lo acompañaba.

Según relató la fiscal del caso Natalia Rivera en la formulación de cargos, los hechos ocurrieron en el marco de una discusión a raíz del secuestro de una motocicleta estacionada en la Plaza Olascoaga de la mencionada localidad.

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“(Los efectivos) Tuvieron un trato humillante y violento hacia las personas, configurando actos de vejaciones cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo la fiscal.

De acuerdo a la teoría del caso, cuando los jóvenes se acercaron a consultar la razón por la que se llevaban su moto, el sargento "A.M.B." le arrebató a la mujer el celular con el que estaba filmando el procedimiento y lo arrojó dentro de la caja del móvil policial. Posteriormente, tomó una escopeta con cartuchos antitumultos y efectuó un disparo a los pies del joven y le provocó lesiones en ambas piernas.