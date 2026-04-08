Ruta 40: conductor chocó contra un caballo en el norte neuquino pero se fue del lugar

En la escena solo quedaron restos de carrocería. También se registró otro siniestro contra un equino a unos 40 kilómetros de San Patricio del Chañar.

Un conductor que aún no pudo ser identificado protagonizó un fuerte choque contra un caballo sobre la Ruta 40 en el norte de la provincia, pero solo se encontró el cuerpo del equino. Se investiga lo ocurrido.

Según trascendidos desde Chos Malal , el siniestro ocurrió sobre la ruta nacional a la altura del paraje Aunquinco , camino a Buta Ranquil, en horas de la mañana de este miércoles. Se desconoce a qué hora ocurrió y en qué circunstancias se dio, porque lo cierto es que los ocupantes del vehículo que protagonizaron el hecho no permanecieron en el lugar ni requirieron asistencia, sino que se retiraron tras el impacto. Esto hace pensar que las personas salieron ilesas.

El animal contra el cual impactaron no tuvo la misma suerte, ya que el cuerpo permanecía en la escena y fue el principal indicio de lo ocurrido. También se reportó la presencia de algunos restos de carrocería del vehículo protagonista.

caballo chos malal choque (1)

Aun no se había identificado al dueño del equino para anoticiarlo del suceso.

Este tipo de hechos son muy frecuentes en zonas rurales, donde más se observa la presencia de animales que circulan por inmediaciones de las rutas y muchas veces las cruzan. Es por eso que siempre se aconseja a los conductores estar atentos ante la cercanía de animales y transitar con precaución y buena iluminación, sobre todo en horarios nocturnos, y a una velocidad que permita frenar y evitar un accidente en caso de cruzarse con alguno.

Por otro lado, también se informó sobre un segundo choque contra un caballo esta jornada, aunque a unos cuantos kilómetros de distancia. En este caso, el segundo siniestro se registró sobre la Ruta provincial 8, muy cerca al cruce con ruta 17, en cercanías del sector conocido como Barranca del Palo, que se ubica a unos 40 kilómetros de San Patricio del Chañar.

barranca del palo

Ante la consulta de este medio, la Policía no brindó detalles del hecho. Lo único que se pudo conocer es que se registraban demoras en el tránsito producto del operativo y que los efectivos de Tránsito que intervenían estaban desviando la circulación por banquina mientras se realizaban las tareas de rigor en la escena.

Un impresionante choque contra un caballo en la ruta terminó con varias personas heridas

La noche del viernes pasado en las rutas neuquinas se registró un terrible choque que involucró a un caballo y un automóvil y terminó con varias personas heridas.

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 5 en la zona conocida como Bajo del Toro. De acuerdo a la información proporcionada por la Central 16 de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, la alerta del accidente llegó a las 21:15.

Ante el llamado, una dotación salió desde el cuartel y se dirigió al lugar. Al arribar al sector del siniestro, los profesionales constataron que se trataba de una colisión de un vehículo contra un caballo.

Los ocupantes del Chevrolet Corsa gris, de los cuales no se precisó cantidad de personas, fueron trasladados al hospital local en un vehículo particular.

choque caballo rincon de los sauces 3

En el lugar del accidente trabajaron en conjunto efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén, personal médico y el cuerpo de bomberos.

Los profesionales de salud debieron asistir al conductor masculino del auto, dado que presentaba lesiones leves, aunque no habría requerido derivación.

Además, las autoridades verificaron que el estado del rodado no presentaba riesgo de incendio para el sector.