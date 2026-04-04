Un impresionante choque contra un caballo en la ruta terminó con varias personas heridas

Ocurrió este viernes por la noche. Se trata del segundo accidente que involucra caballos en una semana.

El conductor del vehículo debió ser asistido por personal de salud.

La noche del viernes en las rutas neuquinas registró un terrible choque que involucró a un caballo y un automóvil y terminó con varias personas heridas.

El siniestro ocurrió este viernes en la Ruta Provincial 5 en la zona conocida como Bajo del Toro . De acuerdo a la información proporcionada por la Central 16 de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, la alerta del accidente llegó a las 21:15 .

Ante el llamado, una dotación salió desde el cuartel y se dirigió al lugar. Al arribar al sector del siniestro, los profesionales constataron que se trataba de una colisión de un vehículo contra un caballo.

Los ocupantes del Chevrolet Corsa gris, de los cuales no se precisó cantidad de personas, fueron trasladados al hospital local en un vehículo particular.

choque caballo rincon de los sauces 2

¿Cómo se encontraba el conductor?

En el lugar del accidente trabajaron en conjunto efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén, personal médico y el cuerpo de bomberos.

Los profesionales de salud debieron asistir al conductor masculino del auto, dado que presentaba lesiones leves, aunque no habría requerido derivación.

Además, las autoridades verificaron que el estado del rodado no presentaba riesgo de incendio para el sector.

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Preocupación por los siniestros en la ruta 5

El reciente choque pone en evidencia una problemática que se repite: los accidentes en la ruta 5 con caballos. Este miércoles por la madrugada se registró un episodio similar sobre la Ruta Provincial 5 a la altura del puesto Popeye, protagonizado por una camioneta Chevrolet y un equino.

De acuerdo con lo informado por los Bomberos de la ciudad de Rincón de los Sauces, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30.

El vehículo era conducido por un hombre que impactó de lleno contra el animal, provocándole la muerte de forma instantánea, mientras la camioneta recorrió varios metros hacia el interior del campo.

choque Ruta 5 La camioneta impactó de lleno contra el caballo y terminó con múltiples daños. Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

En el lugar trabajaron bomberos y un equipo de salud de Rincón que asistió al conductor, quien solo presentaba “heridas de carácter leve”.

Como medida preventiva, bomberos se encargó de cortar el suministro eléctrico del vehículo. Luego, junto a los integrantes de la Policía provincial, procedieron a retirar el animal de la ruta mientras Criminalística hizo una serie de pericias.