Viernes Santo: perdió el control del camión y volcó en plena Ruta 242

Ocurrió este viernes por la tarde. Vialidad Nacional solicitó circular con extrema precaución por el sector.

El camión de carga quedó tirado al costado de la ruta.

Este viernes la Ruta Nacional 242 volvió a registrar un siniestro vial cuando el conductor de un camión perdió el control y terminó protagonizando un vuelco camino a Pino Hachado .

El accidente tuvo lugar alrededor de las 14 en el sector del puente conocido como Liu Cullin, a pocos kilómetros de la localidad de Las Lajas .

Por motivos que son materia de investigación, el chofer del transporte de carga protagonizó el vuelco al costado de la ruta.

Con motivo del operativo policial que se desplegó en el lugar y la presencia del vehículo pesado, desde Vialidad Nacional solicitaron a la población transitar con extrema precaución en el sector.

camion volcado las lajas 2

¿Cómo se encuentra el conductor del camión?

Fuentes oficiales confirmaron a LM Neuquén que el chofer del camión se encuentra en buen estado de salud. Además, precisaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

Respecto al vehículo, informaron que solamente se registraron daños materiales.

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¿De dónde provenía y qué tenía en su interior?

Esta tarde, el Jefe de la Comisaría 27, comisario Adrian Herrera precisó a este medio que el siniestro fue descubierto por el personal policial en el marco de un patrullaje preventivo por animales sueltos en la ruta.

Al momento de realizar las tareas, los efectivos “observaron un camión marca Scania R450 brasilero con acoplado de la empresa Brillante Transport, volcado sobre su lateral derecho, al costado de la cinta asfáltica”.

Además, Herrera informó que el vehículo transportaba un cargamento de salmón proveniente de Puerto Montt, Chile y tenía como destino final Brasil.

En relación al conductor, precisó que se trata de un ciudadano brasilero de 40 años de edad, quien “no sé encuentra lesionado”. El mismo fue atendido por una ambulancia del hospital local. Asimismo, en el operativo, intervino bomberos quienes realizaron las tareas preventivas.

caos en el transito fin de semana largo

Choque y caos en la Ruta 237

Este jueves por la mañana, un choque por alcance entre dos vehículos provocó demoras en el tránsito y dejó como saldo varias personas heridas.

Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 12:30 sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1414.

El accidente tuvo como protagonistas a un Renault Sandero Stepway de color negro y un Volkswagen Gol Trend gris. Como consecuencia del accidente, nueve personas resultaron afectadas. Dos mujeres sufrieron heridas de consideración y fueron derivadas en ambulancia al hospital de Piedra del Águila para una evaluación exhaustiva.

choque por alcance ruta 237 piedra del aguila

El resto de los ocupantes no requirió traslado, aunque sí debieron ser atendidos por los médicos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, el personal de salud local y efectivos de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, quienes llevaron adelante tareas de asistencia, prevención y ordenamiento vehicular.

Debido al operativo que se extendió durante varias horas, se registraron importantes demoras en el tránsito, lo que generó largas filas de vehículos en ambos carriles de la Ruta 237. Finalmente, alrededor de las 13.30 terminaron las tareas. Por el momento, las causas del choque son materia de investigación.