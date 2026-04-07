Accidente en Ruta 40: un motociclista cayó a un arroyo y está grave

Perdió el control del rodado, salió de la calzada y terminó dentro del cauce de agua; investigan las causas del hecho.

Un motociclista resultó gravemente herido este martes por la mañana tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40 , a la altura del puente del arroyo Truquico, a unos seis kilómetros de Chos Malal.

El hecho ocurrió cerca de las 8:40. Según informó el comisario inspector Mariano Jara, coordinador de la Dirección Altos del Neuquén, tuvo como único protagonista a una motocicleta Yamaha de 300cc , conducida por un hombre de 37 años.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el rodado circulaba en sentido norte-sur, desde Chos Malal hacia Taquimilán , cuando en un sector de curvas y por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y se desvió hacia la banquina derecha.

Según la información policial, la moto recorrió unos 80 metros fuera de la calzada, "perdiendo contacto con la superficie en dos ocasiones" y finalmente cayó al arroyo Truquico, donde tanto el vehículo como el conductor quedaron tendidos en un cauce de aproximadamente 1,5 metros de ancho.

Accidente ruta 40 moto arroyo (2)

El estado de salud del conductor

Tras el siniestro, el hombre fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal, donde permanece internado. De acuerdo al parte médico preliminar, podría presentar lesiones óseas en la zona de la cadera, aunque se aguardaba el informe definitivo para precisar la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajó personal policial junto a peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar la dinámica del hecho. En base a los indicios relevados, se descartó la participación de terceros en el siniestro.

Accidente ruta 40 moto arroyo

Impresionante vuelco de un camión en Ruta 7: demoras en el tránsito

Un impresionante vuelco ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la Ruta 7. Un camión quedó ladeado a la altura de San Patricio del Chañar.

Según Vaca Muerta News, ocurrió a la altura del ex centro de salud de la localidad, a 3 km del cruce. El operativo de asistencia provocó demoras en el tránsito, pero en ningún momento se obstruyó el tránsito completamente.

El Comisario Inspector Freddy Rivera, jefe de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta, dialogó con LM Neuquén respecto a la dinámica del siniestro. El oficial señaló que se trataba de un semirremolque que trasladaba áridos.

En la entrevista con la Policía, el chofer del camión declaró que transitaba la ruta con normalidad hasta que, por razones que desconoce, se activó el sistema de volcado. Este movimiento provocó que el semi se ladee hacia la banquina y vuelque la batea con el material. "El semi quedó volcado, vertiendo el material en la banquina", afirmó Rivera. "La parte del tractor quedó sin volcar", agregó.

Según afirmó el comisario, el chofer fue atendido preventivamente por el SIEN. Sin embargo, no sufrió heridas de consideración y no tuvo que ser derivado a ningún centro de salud.

Rivera expresó que el hombre fue entrevistado en el lugar y que no presentó inconvenientes. Explicó que los conos de tránsito que se ven en las imágenes no son debido a que se haya cortado el tránsito, sino que se colocaron para indicar precaución a los conductores.