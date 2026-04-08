Irán presiona a EE.UU: cuáles son las 10 condiciones que exige para terminar la guerra

Las negociaciones se llevarán a cabo en Islamabad, la capital de Pakistán, donde representantes de ambos países buscarán avanzar en un acuerdo.

El estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo, vuelve al centro de la negociación entre Estados Unidos e Irán.

En medio del conflicto con Israel, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas que abre una instancia clave de negociación en Pakistán e incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

La tregua se apoya en un paquete de 10 condiciones impulsadas por Teherán , entre ellas el cese de ataques, el alivio de sanciones y garantías de seguridad en la región.

Además, Irán exige una compensación económica por todos los daños sufridos por los ataques estadounidenses.

Las diez condiciones de Irán a Estados Unidos

1- Cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados.

2- Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, prohibición de cualquier ataque desde bases contra Irán y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos.

3- Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo un protocolo de paso seguro supervisado y regulado por Irán.

4- Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las impuestas por la ONU contra Irán.

5- Compensación de los daños sufridos por Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero.

6- Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares.

7- Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel de enriquecimiento.

8- Aceptación por parte de Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región en función de sus intereses.

9- Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan agredido a los grupos de resistencia.

10- Finalización de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores (del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA) y del Consejo de Seguridad (de la ONU), y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU.

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Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas

Tanto Estados Unidos como Irán cantaron victoria este miércoles tras haber acordado un alto el fuego de dos semanas.

Donald Trump habló de una “victoria total y completa. 100%” en una breve entrevista telefónica con la agencia de noticias AFP. También aseguró que la cuestión del uranio iraní, que según los países occidentales serviría para fabricar bombas nucleares, quedará “perfectamente resuelta”.

Por su parte, en Teherán el Consejo Supremo de Seguridad Nacional proclamó que “Irán logró una gran victoria” y aseguró que “el enemigo sufrió una derrota innegable, histórica y aplastante”.

El conflicto empezó el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que en su primer día mató al líder supremo, Alí Jamenei. Trump llamó ese mismo día a derrocar la república islámica, una postura que luego dejó de lado.

Israel. Guerra

El 2 de marzo la contienda se extendió a Líbano, donde el ejército israelí se enfrenta al movimiento proiraní Hezbollah, apadrinado por Teherán.

Donald Trump exigió que el acuerdo contemple una apertura “total, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de hidrocarburos, y aseguró en su red Truth Social que las negociaciones están “muy avanzadas” hacia una paz definitiva.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó en X que Teherán está dispuesto a reabrir el paso marítimo por un período de dos semanas, condicionado al cese de los ataques contra el país.