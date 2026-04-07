Ante el acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán: la intransigente decisión que tomó Israel

La postura del gobierno israelí refleja cautela frente al acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente.

La postura del gobierno de Benjamín Netanyahu es firme contra Irán..

El gobierno de Israel fijó su postura frente al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y aseguró que respetará la tregua impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque mantendrá su estrategia militar contra objetivos considerados estratégicos en territorio iraní.

Según trascendió, las autoridades israelíes aceptaron el acuerdo que contempla la suspensión de los ataques durante dos semanas, en el marco de las negociaciones impulsadas por Pakistán , que buscan abrir una instancia diplomática para alcanzar una paz duradera en Medio Oriente .

La postura oficial de Israel es acompañar el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, lo que implica el inicio de una tregua temporal y el aplazamiento de nuevas ofensivas militares directas mientras avancen las negociaciones.

El objetivo es permitir que las conversaciones diplomáticas continúen sin romper la coordinación estratégica con Estados Unidos, principal aliado en el conflicto.

Donald Trump, y Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, desde el gobierno israelí dejaron en claro que la tregua no significa el fin de la guerra ni una renuncia a sus objetivos militares en la región, especialmente en lo que respecta a la neutralización de la Guardia Revolucionaria iraní y sus estructuras operativas.

Benjamín Netanyahu mantiene una postura firme

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostiene una postura firme frente a Irán y considera que la presión militar es clave para debilitar al régimen.

En ese marco, Israel busca mantener la coordinación con Estados Unidos mientras se desarrollan las negociaciones, evitando quedar aislado en la estrategia regional.

Netanyahu

La postura israelí refleja un equilibrio entre el respaldo al acuerdo impulsado por Washington y la continuidad de su política de seguridad, basada en la ofensiva contra infraestructura militar y logística iraní.

Continúan las operaciones militares

A pesar de aceptar la tregua, Israel mantiene la alerta militar y sigue operando en la región. En las últimas horas, el ejército israelí advirtió a civiles iraníes que se alejen de vías férreas y zonas estratégicas ante posibles ataques, lo que demuestra que la tensión sigue vigente.

Además, las fuerzas israelíes continúan apuntando a instalaciones energéticas, ferroviarias y petroquímicas que consideran clave para el funcionamiento del aparato militar iraní.

Este escenario refleja que el alto el fuego es visto por Israel como una pausa estratégica dentro de un conflicto que todavía no está resuelto.

Un acuerdo que genera cautela en Medio Oriente

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que incluye la apertura del estrecho de Ormuz y la suspensión de los bombardeos durante dos semanas, es considerado por Israel como una oportunidad diplomática, pero también como un proceso que debe ser monitoreado con cautela.

La tregua fue impulsada tras intensas negociaciones con la mediación de Pakistán y busca evitar una escalada regional que podría involucrar a otros países de Medio Oriente.

Mientras avanzan las conversaciones entre Washington y Teherán, Israel mantiene su postura de acompañar el acuerdo sin abandonar su estrategia militar, en un escenario donde el alto el fuego aparece como una pausa temporal dentro de un conflicto que aún mantiene alta la tensión internacional.