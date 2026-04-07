Irán fija condiciones para el alto el fuego con Estados Unidos y exige garantías antes de negociar la paz

Teherán analiza la tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump, pero reclama el fin de los ataques, garantías de seguridad y un acuerdo permanente.

El gobierno de Irán endureció su postura frente al alto el fuego propuesto por Estados Unidos y dejó en claro que solo avanzará en una negociación si se cumplen condiciones concretas que garanticen una paz duradera. La respuesta iraní llegó en medio de la cuenta regresiva del ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump , para reabrir el estrecho de Ormuz.

Según trascendió en las últimas horas, Teherán exige el cese total de los ataques, garantías de que no habrá nuevas ofensivas militares y avances hacia un acuerdo permanente, rechazando una tregua meramente temporal sin compromisos de largo plazo.

Un alto funcionario iraní aseguró que el país estableció precondiciones claras para negociar una paz duradera, entre ellas la suspensión inmediata de los bombardeos estadounidenses, compensaciones por los daños sufridos y garantías de que no habrá nuevas agresiones.

Además, Irán insiste en que cualquier acuerdo debe contemplar su control sobre el estrecho de Ormuz y nuevas reglas para el tránsito marítimo, incluyendo la posibilidad de aplicar tarifas a los buques que circulen por la zona.

iran presidente

La posición iraní apunta a evitar una tregua breve que solo permita reanudar los ataques en el corto plazo, por lo que busca un acuerdo estructural que ponga fin al conflicto de manera definitiva.

La propuesta de diez puntos

En paralelo, Teherán presentó una propuesta de diez puntos que fue enviada a Washington a través de Pakistán, país que actúa como mediador en las negociaciones.

El documento incluye el fin de las sanciones, el reconocimiento de sus derechos estratégicos en el estrecho de Ormuz y un esquema de paz permanente que sustituya al alto el fuego temporal.

Irán. Estrecho de Ormuz

Estados Unidos considera que esa propuesta puede ser una base viable de negociación, aunque todavía persisten diferencias en puntos clave del acuerdo.

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas

El presidente estadounidense anunció que suspenderá los bombardeos durante dos semanas si Irán garantiza la apertura completa y segura del estrecho de Ormuz, en una decisión tomada tras la mediación de Pakistán.

La tregua fue presentada como un alto el fuego bilateral que permitiría avanzar en un acuerdo de paz más amplio y cerrar los puntos pendientes de la negociación.

donald trump Donald Trump le dio un ultimatun a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, desde Teherán aclararon que el conflicto no está terminado y que la pausa militar dependerá del cumplimiento de las condiciones acordadas.

Negociaciones contrarreloj en medio de los ataques

Mientras se discute el alto el fuego, continúan los enfrentamientos en la región y persiste la tensión militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los ataques sobre infraestructura estratégica, el control del estrecho de Ormuz y la presión internacional por evitar una guerra de mayor escala mantienen las negociaciones en un escenario de máxima fragilidad.

Con el ultimátum en su etapa final y la tregua en discusión, la postura iraní se convirtió en el factor decisivo para definir si el alto el fuego de dos semanas se transforma en un acuerdo de paz o en una pausa temporal dentro de un conflicto que sigue abierto.