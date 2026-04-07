Trump anuncia un alto el fuego con Irán y abre la puerta a un acuerdo de paz: cuáles son las condiciones

El presidente de Estados Unidos confirmó la suspensión de los bombardeos luego de conversaciones con el primer ministro de Pakistán. La tregua dependerá de algunas condiciones.

Donald Trump le había dado un ultimatun a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán durante dos semanas tras aceptar un pedido de Pakistán , en lo que podría convertirse en el primer paso hacia un alto el fuego bilateral y un acuerdo de paz en Medio Oriente.

A través de un mensaje público, el mandatario señaló que la decisión se tomó luego de mantener conversaciones con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir . “Me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán y, siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz , accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, expresó.

En el mismo mensaje, Trump dejó en claro que la tregua dependerá del cumplimiento de condiciones por parte de Teherán y planteó la posibilidad de un acuerdo más amplio. “¿Será un alto el fuego bilateral? El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio ”, afirmó.

El mandatario también reveló que Estados Unidos recibió una propuesta de 10 puntos de Irán, que considera una base viable para cerrar la negociación. “Creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo”, sostuvo.

Además, Trump aseguró que la tregua representa una oportunidad histórica para resolver el conflicto: “Es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, señaló en su mensaje.

Pakistán, clave en la negociación

El anuncio confirma el rol central de Pakistán como mediador en la crisis. El pedido de Islamabad buscaba frenar el ataque previsto y detener la cuenta regresiva del ultimátum estadounidense. Las conversaciones entre Trump, Sharif y Munir fueron determinantes para que Washington aceptara suspender las operaciones militares y abrir una instancia diplomática de última hora.

La mediación pakistaní ya había sido presentada como una negociación de emergencia para evitar una guerra a gran escala y promover un alto el fuego temporal que permitiera avanzar en un acuerdo político.

shehbaz sharif

Continúa la tensión militar en la región

El anuncio del alto el fuego se produce en medio de una fuerte escalada bélica. En las últimas horas, fuerzas estadounidenses atacaron nuevamente la isla Kharg, un punto estratégico para las exportaciones petroleras iraníes, mientras que Israel intensificó los bombardeos sobre infraestructura ferroviaria y petroquímica en territorio iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó ataques contra puentes y vías férreas utilizadas por la Guardia Revolucionaria, mientras que organizaciones humanitarias iraníes denunciaron bombardeos sobre objetivos civiles.

La tensión también se extendió al tráfico marítimo y a otros países de la región, lo que mantiene la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto.

Una oportunidad para un acuerdo de paz

Trump aseguró que las negociaciones están “muy avanzadas” y que dos semanas serán suficientes para concretar un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán.

El mandatario sostuvo que el objetivo es lograr una paz duradera en Medio Oriente y resolver un conflicto de larga data que afecta la estabilidad regional.

Con la tregua en marcha y las negociaciones en curso, el alto el fuego de dos semanas aparece como una oportunidad clave para evitar una guerra a gran escala y avanzar hacia un acuerdo diplomático que ponga fin a la crisis.