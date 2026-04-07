Ultimátum a contrarreloj: Pakistán interviene para frenar el ataque de Donald Trump contra Irán

El gobierno pakistaní solicitó extender el plazo impuesto por Donald Trump a Teherán y propuso una negociación urgente para detener la cuenta regresiva.

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo giro luego de que Pakistán impulsara una negociación de última instancia para frenar la cuenta regresiva del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , impuso a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz . La propuesta busca ganar tiempo y evitar una escalada militar que podría derivar en una guerra de mayor alcance en la región.

El planteo contempla una extensión de dos semanas del plazo fijado por Washington y la apertura de una instancia urgente de negociación diplomática para alcanzar un alto el fuego temporal.

La iniciativa presentada por Islamabad apunta a frenar la cuenta regresiva y generar condiciones para una solución diplomática. El plan propone una tregua de dos semanas, la reapertura del estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad y conversaciones directas entre las partes.

Un alto funcionario iraní aseguró a Reuters que Teherán está considerando positivamente la propuesta de última hora de Pakistán, lo que abre una ventana de diálogo en medio de la escalada de amenazas militares.

donald trump

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial de petróleo, ya que por allí circula cerca de una quinta parte del crudo global, por lo que su bloqueo genera preocupación en los mercados internacionales.

Minutos después de las 17.30, la periodista de Fox News Jacqui Heinrich tuiteó: "Acabo de tener una breve llamada con el presidente de los Estados Unidos: Se negó a decir que como se siente respecto a las negociaciones. No puedo decírselo, porque ahora mismo estamos en medio de negociaciones muy tensas".

"Se negó a pronunciarse sobre la solicitud de Pakistán de extender el plazo en dos semanas, pero dijo: Puedo decir esto: lo conozco muy bien. Es un hombre muy respetado en todas partes" agregó en su posteo y finalizó afirmando que Trump está analizando la propuesta y que en breve podría dar una respuesta.

Embed Just had a short call with POTUS:



He declined to say how he is feeling about negotiations: “I can't tell you, because right now we're in heated negotiations.”



He declined to weigh in on Pakistan’s 2 week deadline extension request – saying he’s about to be briefed fully on it -… — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 7, 2026

Desde Washington confirmaron que la iniciativa ya fue presentada oficialmente y que la Casa Blanca se encuentra analizando la situación. Trump está al tanto del pedido y se espera que en las próximas horas defina si acepta o no la extensión del plazo.

El ultimátum estadounidense exige que Irán reabra el estrecho o enfrente ataques contra infraestructura estratégica, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

La presión interna sobre Trump

El escenario también está condicionado por la legislación estadounidense que regula las acciones militares del presidente. Trump puede manejarse sin la aprobación del Congreso durante un máximo de 60 días en un conflicto armado, y actualmente el operativo se encuentra en el día 39.

Esto significa que quedan 21 días antes de que deba obtener el aval del Congreso, lo que podría complicar la continuidad de una guerra si el conflicto se prolonga.

En ese contexto, una escalada militar prolongada se convertiría en un problema político para el mandatario, que necesita resultados rápidos o una salida diplomática que evite un enfrentamiento extendido.

Pakistán, un actor clave en el tablero

El rol de Pakistán es central en la crisis no solo por su mediación, sino también por su peso estratégico. El país mantiene una alianza de defensa con Arabia Saudita, lo que implica que podría intervenir si el reino saudí es atacado.

Además, Islamabad es una potencia nuclear, lo que lo convierte en un jugador fuerte dentro del tablero geopolítico de Medio Oriente y aumenta la preocupación internacional ante una posible expansión del conflicto.

Mientras Irán analiza la propuesta y Estados Unidos define su respuesta, la negociación impulsada por Pakistán aparece como una de las últimas oportunidades diplomáticas para evitar una escalada militar en la región.