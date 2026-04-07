El ultimátum de Donald Trump a Irán: "Toda una civilización morirá esta noche"

El presidente de Estados Unidos lanzó una dura advertencia y eleva la tensión de la guerra.

El presidente Donald Trump presionó al límite al régimen iraní y dijo a través de sus redes sociales que si no acordaban un cese del fuego antes de las 8 PM de Washington (las 21 de Argentina) " toda una civilización morirá esta noche" .

"No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso" escribió en Truth Social.

Acto seguido, el mandatario sentenció: "Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte , finalmente terminarán". Y concluyó: "¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

Con este mensaje vuelve a presionar a Irán para la reapertura del Estrecho de Ormuz. Días atrás había amenazado con avanzar contra puentes e instalaciones energéticas. Incluso aseguró que tiene capacidad para "destruir" el país en pocas horas.

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La respuesta de Irán ante las amenazas de Trump

La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este martes con "privar a Estados Unidos y sus aliados" de "gas y petróleo" durante "años" en caso de que Washington y Donald Trump "cruce las líneas rojas" de Teherán.

"La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región", advirtió el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, según la agencia Fars.

"Actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región", advirtieron.

guardia revolucionaria Iran

Irán mantiene el bloqueo de Ormuz desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero. Esta medida ha provocado una reducción superior al 60% en el tráfico petrolero, afectando gravemente las exportaciones de crudo de Medio Oriente.

Los ataques sobre la isla de Kharg

En paralelo, una serie de fuertes explosiones sacudió este martes la isla de Kharg, el principal nodo exportador de petróleo de Irán, luego de un ataque atribuido a Estados Unidos, según reportaron medios iraníes.

La agencia estatal Mehr y el canal qatarí Al Araby confirmaron las detonaciones en ese enclave energético, que administra alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de la República Islámica.

La dimensión del episodio es especialmente delicada por el peso estructural que tiene Kharg dentro del esquema petrolero iraní: se trata de una instalación prácticamente insustituible para el flujo externo de divisas del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOSSADil/status/2041473615191822624?s=20&partner=&hide_thread=false Reports in Iran about attacks on Kharg Island.



Kharg Island is the main terminal for Iran's crude oil exports, through which about 90%-95% of the exports pass, making it the most sensitive economic and strategic lifeline of the regime. pic.twitter.com/CXZQGJ39J2 — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 7, 2026

Crecen los esfuerzos diplomáticos para evitar una crisis regional

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, conversó este martes con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el enviado de EE.UU para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un intento de "evitar un escenario catastrófico" a horas para que se cumpla el ultimátum dado por Donald Trump a Teherán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ForeignOfficePk/status/2041391657783046172?s=20&partner=&hide_thread=false Deputy Prime Minister / Foreign Minister Senator Muhammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke last night with Egypt’s Foreign Minister, Badr Abdelatty, to discuss the latest regional developments. Both leaders underscored the need for de-escalation and dialogue; and agreed to stay… pic.twitter.com/DMYSf8GyHD — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 7, 2026

Según un comunicado del ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty traslado a Dar y Witkoff la necesidad de "acelerar los esfuerzos" para alcanzar un entendimiento antes de que venza el plazo dado por el presidente estadounidense para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El egipcio "subrayó la necesidad de priorizar la sensatez, el diálogo y la diplomacia para rebajar las tensiones y evitar un escenario catastrófico del que ninguna parte será inmune", y destacó la importancia de "una solución consensuada que logre la calma y evite repercusiones generalizadas en la región".