Donald Trump amenazó con "aniquilar" Irán en una noche y dijo que se podría concretar mañana

El presidente de Estados Unidos lanzó una dura advertencia contra Teherán y habló de un posible ataque inminente. “Este es un período crítico”.

Donald Trump le dio un ultimatun a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

En un nuevo capítulo de la creciente tensión internacional, Donald Trump endureció su discurso y volvió a apuntar contra Irán con declaraciones de alto impacto. Durante una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense aseguró este lunes que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche” .

Así, volvió a presionar a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz antes del martes y advirtió que, de no hacerlo, avanzará contra puentes e instalaciones energéticas. Incluso aseguró que tiene capacidad para “destruir” el país en pocas horas.

Trump dijo en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington (21:00 de la Argentina) para reabrir el paso marítimo. “Nunca vamos a dejar que Irán tenga bombas nucleares”, alertó.

“Este es un período crítico. Les di una extensión de 10 días. Ellos tienen hasta mañana. Veremos que pasa y después de eso no habrá puentes ni centrales eléctricas. (Vivirán en la) edad de piedra...“, indicó.

Iran avion derribado Derribarron un avión de combate de Estados Unidos en Irán. Foto: AP.

Además, dijo creer que Irán está negociando “de buena fe” con su país y que “les gustaría poder llegar a un acuerdo” antes de que se cumpla el ultimátum. Pero dijo que el gran problema de Teherán es que carecen de comunicaciones. “No pueden comunicarse”, señaló.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se acercó a los 114 dólares el barril tras avanzar un 2,14 % mientras hablaba el presidente.

170 aeronaves participaron del rescate de los pilotos en Irán

En una rueda de prensa convocada para dar detalles del rescate de dos pilotos de caza abatido en los últimos días en Irán, Trump dijo que EE.UU. utilizó más de 170 aeronaves en esas operaciones en el terreno.

Según comentó, se emplearon 21 aeronaves en la operación para recuperar al primer miembro de la tripulación y otras 155 en la segunda misión de rescate. Añadió que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos. Además, dijo que nadie resultó herido en acción.

Trump amenazó además con la cárcel a medios que filtraron noticias sobre el rescate de uno de los pilotos.

“Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: ‘Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel’“, dijo, sin más detalles. Tampoco identificó a los medios aludidos.

Avión derribado EEUU Tras el derribo del avión de combate, la televisión oficial iraní había anunciado que se le otorgaría una "valiosa recompensa" a quien capturara a su tripulación. AFP

Trump dijo que no puede dejar a Irán tener armas nucleares y señaló que los iraníes deberían levantarse contra su propio gobierno. Sin embargo, dijo que si eso pasa serían reprimidos y ajusticiados, como sucedió con varios ciudadanos que fueron ahorcados en los últimos días.

“Si protestas te disparan”, afirmó. Además, dijo que hay francotiradores que disparan a mujeres desde edificios. Ellos quieren que sigamos bombardeando“. Están dispuestos a sufrir para tener libertad”, prosiguió.

En tanto, el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que la agencia de inteligencia condujo una campaña de “desinformación” en Irán durante el rescate del piloto.

Sobre la OTAN, dijo que la alianza negó ayuda a Estados Unidos en la guerra y aseguró que se convirtió “en un tigre de papel”. También cuestionó que países como Corea del Sur y Japón, donde hay numerosos contingentes militares estadounidense, también rechazaron participar en el conflicto.

Además, dijo que en los últimos días se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Washington. Según contó, vivió a reclamar la entrega de Groenlandia y tuvo una respuesta negativa.