Trasladaron al motociclista accidentado a Neuquén en un vuelo sanitario

Se trata del hombre de 37 años que resultó gravemente herido, en la mañana de este martes sobre la Ruta 40, cerca de Chos Malal.

El motociclista que protagonizó, en la mañana de este martes, un accidente de tránsito sobre la Ruta 40 , debió ser trasladado en un avión sanitario desde Chos Malal a la ciudad de Neuquén como consecuencia de las graves lesiones.

Se trata de un hombre de 37 años que circulaba esta mañana sobre la Ruta Nacional 40 , a la altura del puente del arroyo Truquico, a unos seis kilómetros de Chos Malal , cuando se accidentó.

Según informó el comisario inspector Mariano Jara, coordinador de la Dirección Altos del Neuquén, el hecho ocurrió cerca de las 8.40 y tuvo como único protagonista a una motocicleta Yamaha de 300cc .

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el rodado circulaba en sentido norte-sur, desde Chos Malal hacia Taquimilán, cuando en un sector de curvas y por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y se desvió hacia la banquina derecha.

Accidente ruta 40 moto arroyo

Según la información policial, la moto recorrió unos 80 metros fuera de la calzada, "perdiendo contacto con la superficie en dos ocasiones" y finalmente cayó al arroyo Truquico, donde tanto el vehículo como el conductor quedaron tendidos en un cauce de aproximadamente 1,5 metros de ancho.

Cuál era el diagnóstico del motociclista

En primera instancia, tras el siniestro, el hombre fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal para su atención. De acuerdo al parte médico preliminar, podría presentar lesiones óseas en la zona de la cadera, aunque se aguardaba el informe definitivo para precisar la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajó personal policial junto a peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar la dinámica del hecho. En base a los indicios relevados, se descartó la participación de terceros en el siniestro.

Accidente ruta 40 moto arroyo (2)

Posteriormente se decidió el traslado del herido a una clínica de la capital neuquina. Producto de la caída, sufrió fractura de miembro superior e inferior en peroné, cúbito y radio. Además, fractura compleja de la primera vertebra lumbar con compromiso del canal medular.

Vuelco de un camión en Ruta 7

Un impresionante vuelco ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la Ruta 7. Un camión quedó ladeado a la altura de San Patricio del Chañar.

El Comisario Inspector Freddy Rivera, jefe de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta, dialogó con LM Neuquén respecto a la dinámica del siniestro. El oficial señaló que se trataba de un semirremolque que trasladaba áridos.

En la entrevista con la Policía, el chofer del camión declaró que transitaba la ruta con normalidad hasta que, por razones que desconoce, se activó el sistema de volcado. Este movimiento provocó que el semi se ladee hacia la banquina y vuelque la batea con el material. "El semi quedó volcado, vertiendo el material en la banquina", afirmó Rivera. "La parte del tractor quedó sin volcar", agregó.

Vuelco camión Ruta 7

Según afirmó el comisario, el chofer fue atendido preventivamente por el SIEN. Sin embargo, no sufrió heridas de consideración y no tuvo que ser derivado a ningún centro de salud.

Rivera expresó que el hombre fue entrevistado en el lugar y que no presentó inconvenientes. Explicó que los conos de tránsito que se ven en las imágenes no son debido a que se haya cortado el tránsito, sino que se colocaron para indicar precaución a los conductores.