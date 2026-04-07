Nuevo escándalo en Plottier: ATE demandó en la Justicia a la Municipalidad por una suma millonaria

Es por el cobro de aportes sindicales que habrían sido retenidos de parte de la comuna durante las gestiones de Luis Bertolini y Gloria Ruiz.

ATE reclama a la Municipalidad de Plottier por el no pago de los aportes sindicales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una demanda judicial contra la Municipalidad de Plottier por el cobro de aportes sindicales que, según se sostiene en la presentación, habrían sido retenidos y no ingresados.

La acción tramita en el fuero laboral y comprende el período marzo de 2021 a marzo de 2026, es decir, a la actual administración del intendente Luis Bertolini y la anterior a cargo de Gloria Ruiz .

De acuerdo con la demanda, que incluye a los salarios anuales complementarios, el reclamo asciende a una suma estimada superior a los $939 millones, más actualizaciones y costas del juicio.

“Administración indebida de fondos”

La demanda, presentada por los abogados Juan Kairuz y Mariano Mansilla, se funda en la obligación legal del Municipio de Plottier de actuar como agente de retención de la cuota sindical, debiendo no solo efectuar el descuento sobre los haberes de los trabajadores, sino también ingresar esas sumas a la organización sindical en los plazos establecidos.

Según se expuso, el incumplimiento consistiría en haber retenido los aportes sin proceder a su correspondiente depósito, configurando una obligación legal incumplida respecto de fondos con destino específico.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la conducta denunciada podría, en forma preliminar, presentar adecuación en figuras del derecho penal vinculadas a la administración indebida de fondos de terceros, en tanto se trataría de sumas retenidas con destino específico cuyo ingreso no habría sido efectuado.

Aniversario de Plottier - Bertolini (34) Claudio Espinoza

Argumentos

Los abogados patrocinantes precisaron que las retenciones por la cuota que los afiliados aportan a la organización sindical es del 2,20% de toda remuneración, sujeta “a aportes previsionales, excluidas horas extras y asignaciones familiares”. Y que esa suma debe ser entregada a ATE antes del día 15 de cada mes siguiente al abonado.

E indicaron que el artículo 2 La ley 24.642 señala que “los empleadores (en este caso la Municipalidad de Plottier) deberán depositar a la orden de la asociación sindical respectiva las cuotas a cargo de los afiliados, en la misma fecha que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, siendo responsables directos del importe de las retenciones que no hubieran sido efectuadas”.

En la demanda, los abogados de ATE adjuntaron el detalle de las sumas descontadas a cada afiliado del gremio sobre los salarios del mes de febrero de este año.

Luis Bertolini Gloria Ruiz (3)

La plata que nunca se depositó

“Esas planillas fueron elaboradas por la Municipalidad de Plottier y firmadas por la directora del departamento de sueldos de la misma. Es decir, son absolutamente certeras, pues son elaboradas por el sistema de liquidación de sueldos de la misma demandada, en base a la información con la que se liquidan los sueldos”, se indicó en el escrito.

“Pese a esa retención, realizada mes a mes durante los últimos 5 años, la demandada (por la Municipalidad de Plottier) jamás ha hecho entrega de esas sumas a esta asociación gremial”, advirtieron. A la vez que afirmaron que el sindicato reclamó “extraoficialmente innumerables veces el pago de los aportes retenidos, sin obtener jamás respuesta positiva, razón por la cual no queda más opción que interponer esta acción judicial”.

Por todo eso, solicitaron que se haga lugar a la demanda, en reclamo del pago “del capital retenido adeudado, con más los intereses y recargos establecidos por la ley por la mora del deudor, con costas”.