¿Se siguen cobrando? La decisión de Luis Bertolini por las fotomultas en Plottier

Desde fin del año pasado entró en vigencia el sistema que busca reducir los accidentes. Sanciona el cruce de semáforos en rojo y pisar la senda peatonal.

Luego de que el Concejo Deliberante aprobó una suspensión del sistema de fotomultas en Plottier, ante las reiteradas quejas de varios vecinos, el intendente Luis Bertolini dio a conocer este lunes su posición al respecto.

Durante la mañana ingresó al Concejo Deliberante el veto de esta ordenanza por lo que el sistema continúa vigente en la ciudad. En el mismo documento, Bertolini aclaró que por un mes se van a suspender los plazos administrativos.

Esto no significa que el sistema esté suspendido, sino que durante los próximos 30 días no se van a enviar infracciones. Pero las cámaras van a seguir funcionando y capturando a los automovilistas que pasen en el semáforo en rojo o se paren sobre la línea peatonal y luego de vencido el plazo esas multas saldrán.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros del cuerpo legislativos a los efectos de remitir el decreto N° 1062/2026 a través del cual se procede el veto de la ordenanza 4580/26", informó Bertolini en la nota remitida a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa.

En esa misma nota es que el jefe comunal estableció que de manera excepcional se suspenderán los plazos administrativos por 30 días de infracciones o contravenciones constatadas por el sistema de fotomultas.

Aniversario de Plottier - Bertolini (27) Claudio Espinoza

Fotomultas en Plottier: ¿Qué pasó con la suspensión?

El Concejo Deliberante de Plottier había aprobado por unanimidad la suspensión del sistema de fotomultas y hoy, tras el veto del intendente, tiene la facultad de volver a aprobar la misma ordenanza.

Por ahora, ningún concejal adelantó qué medida tomarán ante la llegada del veto. En primera instancia, el viernes pasado las autoridades del Concejo Deliberante habían entendido que el plazo para vetar o promulgar estaba vencido y ya la habían publicado en el digesto municipal.

En la ordenanza de suspensión de las fotomultas los concejales habían solicitado al jefe comunal el contrato llevado adelante por el Municipio y la empresa privada que gestiona el sistema.

Gif Fotomultas Plottier

Esa documentación ingresó la semana pasada al Concejo Deliberante. Y según comentó Malena Resa a LM Neuquén, uno de los puntos más llamativos es el porcentaje de las fotomultas que se lleva el Municipio y el que se lleva la empresa privada.

"El capital de la multa será distribuido del siguiente modo: un 60% para la empresa y un 40% para la Municipalidad", dice la documentación presentada por el Ejecutivo.

Fue desde el 15 de noviembre del año pasado que se comenzó a aplicar las fotomultas en Plottier para dos infracciones: pasar el semáforo en rojo y pisar la senda peatonal. Igualmente las primeras notificaciones recién llegaron este año, y desde entonces son muchos los vecinos que se quejaron por las multas.