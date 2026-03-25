Gloria Ruiz: ex empleados de la Legislatura y dueños de contratistas fueron imputados en el caso

Fiscalía sumó seis imputados en la causa que investiga a la ex vicegobernadora por presunta administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. ¿Quiénes son?

La investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos contra la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz , por presuntas maniobras de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito , tuvo un nuevo capítulo con la imputación de al menos seis personas allegadas a ella.

Juan Manuel Narváez, fiscal de Delitos Económicos precisó a LM Neuquén que continúan avanzando con "la prueba informática" y que ahí detectaron conexiones con el resto de los sospechados .

El fiscal recordó que habían realizado allanamientos en las empresas Sauer y Big Sur , que son las empresas que Ruiz había contratado para que le realicen banners y spots publicitarios. "Los socios de esas empresas fueron imputados", confirmó.

Se trata de los empresarios Pedro Sauer y Santiago Romera, quienes ya designaron abogados defensores. Además, otras dos personas fueron imputadas. Son Pablo Schapira, quien fue el jefe de prensa de la ex vicegobernadora, y su esposa, María Angélica Cowper.

SFP Allanamiento diagonal 25 de mayo 233 causa plottier Gloria Ruiz (6) Sebastián Fariña Petersen

La sospecha que tiene la Fiscalía es que Ruiz contrató a estas empresas para realizar videos publicitarios que podrían haber realizado con el equipo de prensa que cuenta la Legislatura.

Dan cuenta que esas contrataciones fueron "sin licitación" por lo que serían ilegítimas. Y esas maniobras son parte de lo que está bajo la lupa de la Justicia.

"De estas maniobras hay responsabilidad de Ruiz pero también de la parte que contrata la Legislatura, ellos, los responsables de estas empresas privadas, se habrían visto beneficiados por estos contratos irregulares", explicó Narváez.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (43) El fiscal Juan Narváez y su equipo de Delitos Económicos. Sebastián Fariña Petersen

Además de estas cuatro personas, la Fiscalía va a imputar a otras dos personas que son hermanas que habrían ocupado un lugar cercano a la ex vicegobernadora en la Legislatura. De estas dos aún no se puede decir los nombres ya que aún no cuentan con abogado defensor y recién en las próximas horas iban a ser notificados.

Cómo continúa la investigación contra Gloria Ruiz

El tiempo de búsqueda de prueba en la investigación contra la ex vicegobernadora vence en junio. La Fiscalía busca concretar estas nuevas imputaciones entre abril y mayo para tener todo listo para la fecha indicada.

"Nosotros procuramos ampliar cargos al resto de estas personas entre abril y mayo para poder terminar con esto en junio. Se trata de acusaciones que se van sumando a las que ya tenía", explicó.

Legislatura Gloria Ruiz (69).JPG Claudio Espinoza

Una vez que estas nuevas acusaciones estén presentadas Narváez confirmó que presentarán el requerimiento de apertura a juicio.

Con respecto a la posibilidad de que Gloria Ruiz vaya presa durante el tiempo de investigación, el fiscal aclaró que para que vaya presa antes de una condena debería existir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, situaciones que no existen hoy. "Sí tiene los bienes embargados, pero esa medida no hay información para solicitarla", insistió.

Fraude al Estado y maniobras irregulares

La investigación judicial contra Gloria Ruiz comenzó en el 2024, cuando aún era la vicegobernadora de Neuquén, y se centra en presuntas irregularidades en contrataciones y en la administración de fondos públicos dentro de la Legislatura provincial. La exfuncionaria fue imputada como autora de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y por enriquecimiento ilícito, a partir del análisis de su evolución patrimonial.

El caso involucra además a más funcionarios. En el expediente están imputados la exsecretaria de Cámara, María Isabel Richini, que está acusada como partícipe necesaria en hechos vinculados a contrataciones; Pablo Ruiz, hermano de Gloria y excoordinador de Casa de las Leyes, imputado por peculado en relación con el uso de fondos públicos; y Élida Noemí Sánchez, señalada por su presunta intervención en maniobras de administración fraudulenta.

La justicia confirmó que continúa la inhibición general de bienes para Pablo Ruiz y Élida Sánchez, con el objetivo de asegurar un eventual resarcimiento al Estado. Mientras que en el caso de Gloria Ruiz, se mantiene el embargo preventivo de su casa en Plottier y las cuentas bancarias por un monto total de $121.849.220.

En el caso de María Isabel Richini, se aseguró el embargo de dos inmuebles, uno en Neuquén y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por $90.494.688,05.