Buscan que se reduzca la tarifa de los retributivos municipales: "Hubo aumentos de hasta 800%"

Este 9 de abril el Concejo Deliberante votará un proyecto de reforma presentado por los bloques Pluralistas, LLA y CC/ARI.

El Concejo Deliberante de Neuquén volverá a debatir este jueves 9 de abril la tarifaria 2026 de los retributivos municipales, en medio de críticas de la oposición por los fuertes aumentos aplicados.

La concejala Valeria Todero, del bloque CC/ARI , confirmó que impulsan un proyecto para modificar los valores vigentes, aunque anticipó que no cuentan con los votos necesarios para su aprobación.

La iniciativa, que ya tomó estado parlamentario en la sesión anterior , fue presentada junto a los concejales Nicolás Montero (LLA) y Ana Rojo (Pluralistas). “El jueves 9 de abril tenemos la sesión donde se va a tratar el proyecto que presentamos para modificar la tarifaria que se aprobó para este 2026. Entendemos que no va a tener los votos para que salga, pero nosotros la pelea la dimos igual”, sostuvo la concejal en diálogo con Canal 8.

Todero afirmó que persiste el descontento

En ese contexto, Todero se refirió al malestar social que generaron los incrementos y aseguró que, más allá de una aparente calma, persiste el descontento. “No sé si está más tranquilo el ánimo de la gente, sino que la gente también llega a un punto donde entiende que se le terminan las herramientas”, afirmó a LM Neuquén y agregó: “cuando un gobierno no escucha algo tan claro como fueron las dos manifestaciones pacíficas, la próxima herramienta que tiene la gente es el voto”.

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La edil remarcó que el rechazo se expresó en movilizaciones y también en un petitorio que acompañaron al proyecto. “Hubo dos manifestaciones pacíficas y juntamos 1500 firmas que adjuntamos a la propuesta de reforma”, indicó.

Sobre el contenido de la iniciativa, explicó que apunta a reducir el impacto de los aumentos. “Nosotros proponemos retrotraer los valores a 2025 y aplicar un incremento en base al IPC, que hoy ronda el 38,5% anual en la región”, detalló.

En contraposición, cuestionó los porcentajes fijados en la ordenanza vigente. “Hubo incrementos de hasta un 800% en algunos casos”, aseguró.

Todero también puso en duda los criterios utilizados para calcular las subas. “Nunca se manifestó claramente cuál fue la fórmula utilizada para hablar de un sinceramiento de costos. Puede haber desfasajes, pero no en esos porcentajes”, planteó, y advirtió que “se están sentando bases para las próximas tarifarias, que tampoco es un tema menor”.

El Concejo Deliberante volvió al trabajo en Neuquén.

El fundamento de la reforma propuesta

Según contó la concejal, el proyecto busca que se reconsidere la tarifaria. "Es poner un parate, volver atrás y proponer cosas que sean razonables. Que haya una transparencia y una previsibilidad" "Se había establecido un plazo muy corto y mucha gente no tenía idea, después de la movilización se extendió"

Contó que, al momento de discutir el botón para acceder a una reducción de los valores de hasta 50% y 70% en algunos casos, "el fundamento fue que no todo el mundo creía que estaba bien que le cobraran el 50%, pero debería ser al revés: si uno cree que puede pagar el 100%, por su capacidad económica, que toque el botón".

"Para mí lo más importante es que la gente tenga memoria al momento de votar, porque esa es la herramienta más importante que la comunidad tiene", cerró