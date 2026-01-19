En 7 fotos: así se manifestaron en contra del aumento de las tasas retributivas en Neuquén

Durante la tarde del lunes, un grupo de vecinos se congregó frente a la Municipalidad de Neuquén para expresar su rechazo al incremento de las tasas por servicios retributivos, al considerar que los nuevos valores son excesivos y no son acordes a la inflación.

La manifestación se realizó a las 19 en la esquina de Avenida Argentina y Roca, frente al edificio municipal. Vecinos de todas las edades y de distintos barrios se acercaron para expresar su descontento. Con carteles, ollas y el acompañamiento de bocinas, alzaron su voz contra los aumentos en las tasas retributivas.

En diálogo con LM Neuquén, vecinos del loteo social cercano al Polo Tecnológico explicaron que, en su caso, son propietarios de un terreno donde aún no han logrado edificar, y que el impuesto por baldío pasó de $50.000 a $300.000. “ Con el descuento neuquino, el terreno llega a $150.000, pero sigue siendo el triple de lo que veníamos pagando”, señalaron.

Muchos de los carteles apuntaban contra los concejales y el propio intendente. Una vecina del barrio La Sirena expresó: “Los concejales son unos chantas, deben vivir muy bien, pero nosotros, los neuquinos, pagamos los impuestos todos los meses y no nos alcanza”.

Por otro lado, un vecino del barrio Centro calificó la suba de impuestos como “vergonzosa” y cuestionó: “No tiene justificación con la inflación que existe hoy en el país. Solo les interesa recaudar. Delincuentes, no tienen otro nombre”.

Qué dijo la Municipalidad sobre el aumento de las tasas

Ante las quejas de los vecinos, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, explicó los motivos detrás del incremento en el pago de los servicios retributivos, que sorprendió a los contribuyentes de Neuquén la semana pasada, cuando empezaron a llegar las boletas correspendientes al nuevo período de pago.

En una entrevista con LU5, el funcionario aseguró que la suba varía según la zona de la ciudad y la valuación fiscal de cada lote, entre los 114 mil contribuyentes que tiene la cuidad, que se dividen en ocho zonas tributarias. Pese a que los reclamos de los vecinos se centraron en una suba de hasta 800%, el funcionario aclaró que la suba es menor y que depende no sólo del valor del lote y la zona tributaria sino del acceso o no a los descuentos que ofrece la Municipalidad, que alcanzan 75% del costo real del servicio.

“Lo que se decidió fue sincerar el costo real del servicio, hasta el año pasado lo que pagaba el vecino sólo cubría el 20% del costo real y el resto era subsidiado por la Municipalidad“, dijo el secretario y aclaró que, pese a que el subsidio no estaba discriminado en las boletas, el pago de los vecinos no alcanzaba para cubrir el costo de un servicio de la calidad que ofrece la Muni, con recolección de residuos seis veces a la semana, entre otras prestaciones.

Schpoliansky aclaró que “no estaba discriminado el subsidio y así estaba establecido en las tarifarias aprobadas por el Concejo Deliberante“. Ahora, la metodología de subsidios cambió: el servicio se cobra al costo real, pero hay vecinos que pueden acceder a un descuento de hasta el 75%, disponible para los que soliciten todas las rebajas disponibles.

