Patente gratis por ocho meses para los 0 km: el beneficio en Neuquén para impulsar el comercio

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha un nuevo beneficio impositivo destinado directamente a los vecinos y vecinas de la ciudad: quienes compren un vehículo 0 km en concesionarias radicadas en Neuquén accederán a ocho meses de patente automotor gratuita . La medida fue anunciada por el intendente Mariano Gaido con el objetivo de aliviar el bolsillo de quienes compran un auto nuevo y, al mismo tiempo, fortalecer el comercio local.

Durante la presentación, Gaido explicó que el eje central de la decisión es el beneficio directo para los neuquinos y neuquinas. “Esta medida está destinada a favorecer, a promocionar y a acompañar el crecimiento y la venta de unidades 0 km en lo que es el comercio neuquino”, afirmó, y remarcó que se trata de una política pensada para quienes viven en la ciudad y realizan sus compras en concesionarias locales.

El intendente detalló el alcance del beneficio y destacó su carácter diferencial: “Esto es único en el país. Es la única ciudad del país que tiene este beneficio y ya teníamos seis meses, pero ahora le hemos adicionado los ocho meses y con una condición importante, que compren esa unidad 0 km en la ciudad de Neuquén”.

Gaido sostuvo que la medida implica una inversión concreta del Estado municipal para impulsar la actividad económica. “Es una apuesta muy fuerte al crecimiento económico y al crecimiento de las ventas que van a suceder en la ciudad de Neuquén y además una inversión del Estado municipal en 2.000 millones de pesos que tiene que ver con el beneficio impositivo que tienen hoy todos quienes lleven adelante venta de unidades 0 km en la ciudad Neuquén capital”, explicó.

Reiteró además que la condición clave es que el beneficio alcanza exclusivamente a quienes compren vehículos 0 km en concesionarias radicadas en la ciudad y para residentes neuquinos.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, aportó precisiones sobre el impacto fiscal de la medida y su lógica económica. Según explicó, la iniciativa busca que esos recursos vuelvan a circular en la economía local y generen desarrollo económico en la ciudad.

“El costo fiscal es de 2000 millones de pesos, pero siempre decimos que una medida de alivio fiscal de estas características no hay que temer. Esta es una verdadera reducción impositiva. Esto sí es eliminar impuestos, porque esos 2.000 millones de pesos se van a incorporar al sector privado a través de la venta de vehículos 0 km de neuquinos y neuquinas”, indicó.

Schpoliansky aclaró que otros beneficios vigentes se mantienen sin modificaciones. “En el caso de los vehículos usados y transferencia sigue siendo de seis meses. Lo que ampliamos es para la venta de vehículos 0 km de concesionarios radicados en la ciudad de Neuquén para neuquinos y neuquinas”, precisó. También señaló que el trámite se realiza de manera directa al momento del patentamiento del vehículo 0 km, una vez concretada la compra.

Desde el sector privado, concesionarios locales destacaron el impacto positivo de la medida. Pablo Allende, representante de la concesionaria Piré Rayén, afirmó que “tiene un impacto directo sobre los neuquinos. Los que viven acá directamente reciben el beneficio de ocho patentes, que no es poca cosa”.

“La medida es bastante inteligente en el sentido de que nos genera una ventaja competitiva a los concesionarios que nos radicamos acá, damos trabajo acá”, expresó, y agregó que permite competir mejor frente a concesionarios de otras provincias que venden en Neuquén.

Allende remarcó que el beneficio está claramente orientado al compre local, ya que alcanza únicamente a concesionarios radicados en Neuquén, que facturan en la ciudad y venden a clientes neuquinos. “Es un compre neuquino a full”, sintetizó, y valoró una política que beneficia a los vecinos, al comercio y al desarrollo económico de la ciudad.

Por parte del concesionario Nippon Car, Edgardo Aguirre, agradeció al intendente por la decisión y sostuvo que “es muy importante para incentivar al comercio”.

Explicó que beneficia a quienes compran en los comercios neuquinos y que pone en una mejor posición a los negocios locales frente a los concesionarios de Buenos Aires. “Es sumamente importante para nosotros en un contexto donde la competencia es muy agresiva. La merma que tuvimos en la venta es grande y esto se agradece mucho”.

“Esta política, esta sinergia que existe entre el ámbito privado y el público demostró que es la forma de poder garantizar la sustentabilidad”, concluyó.