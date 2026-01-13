Circular sin patente: cuáles son las sanciones, multas y riesgos para los conductores

Durante 2025, más de 7 mil conductores fueron sancionados por circular sin dominio o con chapas adulteradas, según datos oficiales.

Circular sin patente puede derivar en multas que llegan hasta los $1.800.000.

Circular con un vehículo sin la patente colocada, ilegible o adulterada constituye una infracción grave a la normativa de tránsito y puede derivar en multas elevadas, retención del vehículo y otras sanciones.

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , durante el 2025 fueron sancionados 7.235 conductores en rutas y autopistas de todo el país por este tipo de irregularidades.

Desde el organismo recuerdan que la patente debe estar visible, legible y colocada en el lugar correspondiente , de acuerdo con las especificaciones establecidas por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). Cualquier alteración, ocultamiento o ausencia constituye una infracción grave.

Qué establece la normativa vigente sobre la patente

La ley nacional exige que todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, cuenten con sus chapas patentes reglamentarias, sin aditamentos ni modificaciones. Además, si un vehículo es detectado circulando sin patente o con el dominio ubicado en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

Patentes

En los controles que se realizan a lo largo del país, la falta de patente puede derivar en multas que llegan hasta los $1.800.000, dependiendo de la jurisdicción.

Excepciones: cuándo se puede circular con patente provisoria

Solo se permite circular con patente provisoria de papel oficial en casos puntuales de robo, hurto, pérdida o deterioro de la chapa metálica. Esta autorización tiene una vigencia máxima de 60 días, período en el cual el titular debe regularizar la situación.

Desde la ANSV advierten que circular sin dominio afecta directamente la trazabilidad del vehículo y dificulta su identificación en casos de siniestros viales, lo que representa un riesgo adicional para los sistemas de control y seguridad.

También se detectaron conductas deliberadas, como retirar u ocultar la patente para evitar multas por exceso de velocidad, una práctica que está expresamente prohibida y es considerada una de las infracciones que refleja mayor desapego por las normas de tránsito.

patente provisoria

Cabe recordar que en septiembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció la normalización en la distribución de chapas patentes, tras regularizar el proceso de provisión de dominios metálicos en todo el país.

Circular sin patente no solo implica una sanción económica: vulnera reglas básicas de convivencia vial y compromete la seguridad. La identificación del vehículo es una obligación legal que no admite excusas.

¿Qué autos no pagan patente en 2026?

El impuesto de patente es regulado por cada municipio o provincia. Por ello mismo, las tasas pueden variar. Por citar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el valor se calcula de manera anual en base a una alícuota según la valuación fiscal del vehículo. Pero, ¿qué autos no pagan patente en 2026?

Los autos que no pagan patente en 2026 son aquellos modelos del año 2000 o anteriores. En la Argentina, generalmente se deja de pagar la patente de un auto a partir del año 25 de antigüedad. Sin embargo, ese período puede variar dependiendo de cada provincia.

En el caso específico de la provincia de Neuquén, es posible obtener el Certificado de Eximición por Modelo año para rodados con más de veinte (20) años de antigüedad.

patente.jpg La patente podría pasar a ser "de por vida" para cada titular de vehículos.

Para llevar adelante el trámite de eximición del pago de patente, el sitio neuquencapital.gov.ar especifica que podrá realizarlo el titular del auto, mandatario o persona que acredite identidad y sea portador del original de la documentación requerida.

Asimismo, ese portal subraya que el trámite de eximición del pago de patente deberá realizarse en:

Rivadavia N° 167 Planta Baja (Oficina Central)

Avenida Argentina y Roca (Palacio Municipal)

Godoy y Novella (Delegación Alto Godoy)

Vía mail: [email protected]

En tanto, los requisitos para cumplimentar el trámite de eximición del pago de patente serán los siguientes:

Formulario de solicitud de trámite completo con los datos del Título (Formulario Nº 1, Apartado XIV). (excepto vía mail).

Original y fotocopia del Título de Propiedad del Automotor con radicación en Neuquén Capital o Informe Histórico de Dominio.

Libre de deuda de Contravenciones del rodado a solicitar en Tribunal Municipal de Faltas (se verificará en sistema).

Libre deuda tributario de acuerdo a lo previsto en el Artículo Nº 289º) de la Ordenanza 10383 (sólo se verificará en el sistema).

Original y fotocopias de recibos cancelados que no consten en el sistema.

Mediante el enlace https://www.neuquencapital.gov.ar/tramites/tributaria/patentes/eximicion-modelo-ano/, es posible acceder al instructivo para efectuar el trámite mencionado.