Aumento de los retributivos en Neuquén capital: qué dijo la Municipalidad y cómo evitar el impacto de la suba

Desde la Muni explicaron que se sinceró el costo de los servicios públicos y aseguran que el descuento sigue disponible y se reliquida en 72 horas.

Después de las quejas y reclamos que presentaron los vecinos de Neuquén capital por el incremento en el valor de las tasas por servicios retributivos , la Municipalidad de Neuquén brindó explicaciones sobre el cambio en los valores y aclaró que se puede acceder a distintos tipos de descuentos y beneficios para reducir el impacto de esta carga fiscal en la economía doméstica.

En una entrevista con LU5, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, explicó los motivos detrás del incremento en el pago de los servicios retributivos, que sorprendió a los contribuyentes de Neuquén la semana pasad a, cuando empezaron a llegar las boletas correspendientes al nuevo período de pago.

El funcionario aseguró que la suba varía según la zona de la ciudad y la valuación fiscal de cada lote, entre los 114 mil contribuyentes que tiene la cuidad, que se dividen en ocho zonas tributarias. Pese a que los reclamos de los vecinos se centraron en una suba de hasta 800% , el funcionario aclaró que la suba es menor y que depende no sólo del valor del lote y la zona tributaria sino del acceso o no a los descuentos que ofrece la Municipalidad , que alcanzan 7 5% del costo real del servicio.

“Lo que se decidió fue sincerar el costo real del servicio, hasta el año pasado lo que pagaba el vecino sólo cubría el 20% del costo real y el resto era subsidiado por la Municipalidad“, dijo el secretario y aclaró que, pese a que el subsidio no estaba discriminado en las boletas, el pago de los vecinos no alcanzaba para cubrir el costo de un servicio de la calidad que ofrece la Muni, con recolección de residuos seis veces a la semana, entre otras prestaciones.

Fernando Schpoliansky

Schpoliansky aclaró que “no estaba discriminado el subsidio y así estaba establecido en las tarifarias aprobadas por el Concejo Deliberante“. Ahora, la metodología de subsidios cambió: el servicio se cobra al costo real, pero hay vecinos que pueden acceder a un descuento de hasta el 75%, disponible para los que soliciten todas las rebajas disponibles.

Cómo fueron los aumentos de retributivos

El secretario explicó que los incrementos se basan en un sinceramiento del valor de los servicios que ofrece la Municipalidad y que cobra a través de las tasas por servicios retributivos. Según detalló, las subas son distintas según la valuación del lote y la zona tributaria, que busca imponer un sistema progresivo con un pago menor para los barrios de menor valor fiscal de sus tierras.

El sistema de cálculo difiere entre los que pagan el mínimo y los que abonan una alícuota en relación al valor de su terreno. Para ejemplificar, el funcionario señaló que una persona que pagaba el mínimo en el centro de la ciudad pagaba unos 12 mil pesos mensuales de retributivos y hoy, si adhiere al botón de descuento neuquino, el pago semestral, el débito automático y el reconocimiento a buen contribuyente, pasará a pagar 33 mil pesos mensuales.

Camion de Cliba (11).JPG Maria Isabel Sanchez

En ese caso puntual, la suba es del 180% si se aplican todos los subsidios que otorga la Municipalidad, mientras que en otra zona, el pago pasó de cuatro a ocho mil pesos, lo que representa menos del 100% de suba. Schpoliansky aclaró que antes el subsidio se otorgaba de forma automática y ahora sólo se da a aquellos que lo soliciten. De este modo, muchos que no habían hecho la solicitud se sorprendieron al ver el monto en las boletas, pero aún están a tiempo de solicitar las rebajas.

El funcionario indicó que los vecinos pueden acceder al sitio web de la Municipalidad de Neuquén para apretar el botón de descuento neuquino y acceder a un 50% de descuento sólo por ser “familia neuquina“. A eso se pueden sumar el resto de los beneficios para alcanzar una rebaja total del 75%.

botón de descuento Municipalidad de Neuquén (2)

Aquellos vecinos que ya pagaron los retributivos con el valor total, aún pueden aplicar para solicitar los descuentos. El secretario aclaró que el monto se reliquida en 72 horas y el dinero que pagaron de más quedará acreditado como saldo a favor, a cuenta de futuros pagos a la Municipalidad.

Además, mencionó que los servicios retributivos tendrán nuevos aumentos en el futuro: se implementarán actualizaciones trimestrales en base al IPC, tal como venía sucediendo en el pasado, pero con la posiblidad de sostener estos beneficios que ya anunció la Municipalidad.

Qué pasa con el resto de las tasas

Schpoliansky aseguró que los servicios retributivos son el único ítem que cobra la Municipalidad que fue modificado para sincerar el costo real de la prestación de los servicios. En ese sentido, aseguró que el resto de los tributos municipales, como Cementerio o Patentes, entre otros, no tendrán cambios.

ON - Arbol de navidad municipio (5) Omar Novoa

El funcionario defendió la calidad de los servicios que ofrece el Municipio, y consideró que el sistema de recolección de seis días a la semana y el resto de las prestaciones son “de excelencia“ y superiores a las que se observan en otras localidades.

A su vez, mencionó que inlcuso con este sinceramiento, las tasas de la Municipalidad de Neuquén son más baratas que las que se cobran en otras localidades vecinas.