Botón Neuquino: el mega descuento tributario que ya eligieron 22 mil vecinos

El beneficio tributario impulsado por la gestión Gaido permite reducir hasta la totalidad del tributo y puede solicitarse online hasta el 15 de diciembre.

Ya 22 mil contribuyentes adhirieron al Botón Neuquino de Descuentos para retributivos que permite reducciones de hasta 50% a los contribuyentes y 100% en caso de ser jubilados, pensionados o personas con discapacidad.

Se solicita de manera digital a través de la página web de la Municipalidad y para es o hay plazo hasta el 15 de diciembre.

Esto se enmarca en una política del intendente Mariano Gaido para reducir impuestos en la ciudad de Neuquén, que ha alcanzado además al comercio con beneficios importantes.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, destacó el orden y la buena administración del municipio, que presenta un equilibrio fiscal y un alto índice de cobrabilidad que permite llevar adelante esta política equilibrada.

El funcionario informó que a 10 días de ponerse en funcionamiento el Botón Neuquino de Descuentos “llevamos 22.000 adhesiones. Es un buen número, pero por supuesto invitamos a todos los vecinos y vecinas a apretar el botón de descuento neuquino para retributivos, porque tiene un descuento de hasta el 50%”.

“Empieza a operar a partir de enero próximo, pero queda tiempo para solicitar: hasta el 15 de diciembre”.

De qué se trata el Botón Neuquino y cuáles son los beneficios

Para usar ese beneficio solo hay que ingresar a www.neuquencapital.gov.ar, dirigirse a Muni Express y buscar el botón de color verde, cliquear y automáticamente aparecen las propiedades a nombre del contribuyente. Marcar las propiedades y el sistema envía un mensaje diciendo que ya tiene el descuento a partir de enero próximo.

“Es un descuento de retributivos a partir del año próximo del 50%, y en el caso de jubilados que cobran hasta tres sueldos mínimos, pensionados y personas con discapacidad, es de 100”.

“La indicación del intendente Gaido ha sido bajar los impuestos en la ciudad y eso es lo que estamos haciendo”, dijo para aclarar que el contribuyente no pierde este beneficio si tuviera deuda con el municipio.

Indicó que ante una duda se puede acudir a la línea 147 o al bot CAPI de IA que explica paso por paso.

En el caso de que el interesado sea una persona que alquila, Schpoliansky indicó que debe recurrir al titular del inmueble, “esto es importante porque nos han preguntado muchos inquilinos, así le traslada el descuento a él”.