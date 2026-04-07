Familias y alumnos de la EPET 14 denunciaron graves problemas edilicios

Según denunciaron, la situación se remonta al 2024. Este miércoles movilizarán al Consejo Provincial de Educación.
La comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N°14 de Neuquén encendió las alarmas por las condiciones del establecimiento que funciona en la capital.
Las familias autoconvocadas denunciaron graves problemas edilicios que afectan el normal dictado de clases. A través de un comunicado aseguraron que no hay respuestas estructurales por parte de las autoridades de educación.
“Expresamos nuestra profunda preocupación y estado de alerta ante la persistencia de graves problemas edilicios y de infraestructura”, señalaron.
Según detallaron, las deficiencias en el edificio de calle Santa Fe al 1020, se arrastran desde 2024 y continúan sin solución.
Clases suspendidas y falta de refrigerio
A través del comunicado, resaltaron que el impacto de estos problemas estaría afectando el ciclo lectivo 2026. “Se registró la suspensión de al menos seis días de clases por motivos estrictamente vinculados a las condiciones edilicias del establecimiento”, indicaron las familias.
Además, remarcaron una situación crítica que afectaría a toda la matrícula, de aproximadamente 1000 estudiantes: la falta de alimentación. “Actualmente la institución no cuenta con servicio de refrigerio en ninguno de sus tres turnos”, advirtieron.
Reclamos reiterados y problemas estructurales
Los padres y madres autoconvocados aseguraron en el escrito que llevan realizadas múltiples presentaciones formales ante el Consejo Provincial de Educación. “Se han presentado reiteradas notas formales detallando los problemas prioritarios”, sostuvieron.
Entre las principales falencias enumeradas, destacaron:
- Deficiencias en las condiciones generales de seguridad edilicia
- Fallas en los sistemas de calefacción
- Problemas en instalaciones eléctricas y sanitarias
- Deterioro de aulas y talleres
Movilización y pedido urgente de soluciones
Ante esta situación, las familias y estudiantes llevarán adelante una acción concreta para visibilizar el conflicto. Este miércoles 8 a las 10 hs movilizarán hacia el Consejo Provincial de Educación para exigir respuestas urgentes.
En el documento difundido, remarcaron que la situación actual representa una vulneración concreta del derecho a la educación pública en condiciones seguras y dignas.
Por último, en el comunicado, exigieron al Gobierno provincial medidas inmediatas que garanticen condiciones edilicias adecuadas, continuidad pedagógica y acceso a servicios básicos.
Hasta el momento las autoridades no emitieron respuesta al comunicado de los padres y madres autoconvocados de la EPET N° 14.
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