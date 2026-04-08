Neuquén celebra el mes del Animal con actividades durante todo abril

La Municipalidad organizó una agenda amplia que incluye vacunación, caminatas y ferias entre otras actividades.

La ciudad de Neuquén celebra el Mes del Animal.

En el marco del Mes del Animal , la Municipalidad de Neuquén organizó una agenda de actividades que se desarrollará durante todo abril, con el objetivo de fomentar su cuidado responsable y bienestar.

La propuesta incluye campañas de vacunación, caminatas recreativas, jornadas de adiestramiento, castraciones y ferias de adopción.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que las acciones comenzarán con operativos sanitarios en distintos puntos de la ciudad.

Actualmente, “los quirófanos están en barrio Bardas Soleadas, Unión de Mayo, Valentina Sur Urbana y Parque Industrial”, detalló la funcionaria, en relación a las jornadas de vacunación antirrábica y desparasitación.

castracion Municipalidad de Neuquén

Actividades durante todo el mes de abril

Continuando con las actividades de celebración, el próximo sábado 11 tendrá lugar uno de los eventos centrales. El mismo se desarrollará en el Balneario Valentina Brun de Duclot (Futaleufú sur s/n, acceso Balsa Las Perlas), donde se realizará una caminata recreativa con animales no humanos.

La iniciativa incluirá además vacunación, desparasitación y chequeos combinados con propuestas orientadas a promover la convivencia armónica en espacios públicos.

“El martes 14 tendremos otra jornada de vacunación especial también en los quirófanos móviles”, agregó De Giovanetti y continuó con la agenda, “el viernes 17 haremos una jornada de adiestramiento y cuidado responsable en el Parque Lineal Las Bardas a partir de las 16”.

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Jornada de castraciones y Feria Animalada

Las actividades seguirán el sábado 18 de abril con una jornada especial de castración de felinos en el área de Bienestar Animal del Parque Industrial (Domingo Savio 3215).

“Se darán 90 turnos para castrar 90 gatos y gatas”, indicó la funcionaria. “Se darán 90 turnos para castrar 90 gatos y gatas”, indicó la funcionaria.

Además, el sábado 25 se llevará adelante una nueva edición de la Feria Animalada en el Hilton Neuquén, una propuesta que combina adopción responsable, vacunación y desparasitación.

El cierre de las actividades será el miércoles 29 de abril, con una capacitación sobre primeros auxilios y RCP para animales, que se realizará en el auditorio municipal.

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Desde el municipio destacaron que todas las actividades buscan fortalecer el vínculo entre las personas y los animales no humanos, promoviendo prácticas responsables en el cuidado diario.