Días calurosos en Neuquén: hasta cuánto llegará la temperatura máxima

Este martes se vivió una jornada templada en la capital provincial, una antesala de lo que vendrá. Qué dice el pronóstico.

Este martes fue la previa de lo que se espera para esta semana en Neuquén y la zona de influencia. El pronóstico anticipa un ascenso de la temperatura en la región. Será un otoño con temperaturas en ascenso.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó para este miércoles otra jornada agradable, sin viento y con aumento de la temperatura. Por la madrugada arrancará con 10 grados bajo un cielo ligeramente nublado. En horas de la mañana las condiciones se mantendrán y la temperatura ascenderá a los 11 grados. Mientras que, por la tarde, la máxima llegará a los 25 grados. Hacia la noche descenderá a los 18 grados con viento leve del sector noroeste.

Por su parte, el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) adelanta que habrá un marcado ascenso de la temperatura para los próximos días. Además, se mantendrán las condiciones de tiempo bueno con típicos días otoñales. Hacia el domingo, se prevé un nuevo descenso de la temperatura.

SFP Peninsula Hiroki actividad turistica (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

El tiempo para el resto de la semana

La temperatura seguirá aumentando con el paso de los días durante esta semana. El SMN anticipó para este jueves viento leve y agradable. Por la madrugada arrancará con 11 grados y ligeramente nublado. Por la mañana ascenderá a los 15 grados y viento de hasta 22 kilómetros por hora. En horas de la tarde, la temperatura ascenderá a los 27 grados bajo un cielo algo nublado. Por la noche estará despejado con una temperatura de 22 grados y sin viento.

La AIC anticipa para el jueves estará entre parcialmente nublado y mayormente despejado con una mínima de 6 grados y una máxima que llegará a los 26 grados. Habrá viento débil.

Balneario Gatica - Feriado - calor (12) Claudio Espinoza

Se espera para el viernes que continúen las condiciones meteorológicas. Se prevé una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados con cielo ligeramente nublado y viento prácticamente ausente.

Para el sábado se pronosticó una mínima de 16 grados por la mañana con viento de 22 kilómetros por hora bajo un cielo parcialmente nublado. Durante la tarde se registrará un incremento de la temperatura que llegará a los 30 grados. Además de viento leve proveniente del noroeste.

Las condiciones meteorológicas cambiarán en las siguientes horas. A partir del domingo se prevé un drástico descenso de la temperatura en la región. Anticipan una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. Pero también viento fuerte, soplará hasta 41 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.