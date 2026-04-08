Se subió borracho a un avión, obligó a abortar un aterrizaje y terminó condenado

El pasajero, de 61 años, desobedeció al piloto, insultó a la tripulación y enfrentó cargos tras un incidente que alteró la operación del vuelo.

Un hombre de 61 años fue condenado a 10 meses de prisión tras protagonizar un grave incidente tras subir borracho a un avión que se dirigía desde Polonia hacia el Reino Unido .

El episodio ocurrió durante un vuelo que había partido desde Cracovia con destino al aeropuerto de Bristol. El pasajero, identificado como Stephen Blofield y residente de Haverfordwest, había ingerido alcohol antes de abordar y continuó consumiendo durante el trayecto, según consignó la BBC.

El hombre fue imputado por múltiples cargos penales , entre ellos, estar ebrio en una aeronave, comportarse de manera amenazante, abusiva o insultante hacia miembros de la tripulación, y emitir expresiones que podían causar acoso, alarma o angustia. También fue acusado de no obedecer las órdenes legítimas del piloto.

Según lo que se expuso en el proceso judicial, el comportamiento del pasajero llevó a que el piloto abortara un primer intento de aterrizaje y derivó en su detención al arribar al aeropuerto de destino.

Cómo fue el incidente durante el vuelo

Según se informó durante la audiencia, la conducta del pasajero fue "tan alarmante y potencialmente peligrosa" que, incluso después de que el avión lograra aterrizar sin inconvenientes, fue necesario implementar un procedimiento específico para retirarlo de la aeronave.

Avión Inglaterra El episodio ocurrió durante un vuelo que había partido desde Cracovia con destino al aeropuerto de Bristol.

El hombre no descendió por sus propios medios y fue evacuado mediante una grúa de rescate, un tipo de vehículo especializado que se utiliza habitualmente para el traslado de personas con movilidad reducida, según detallaron la BBC y The Independent.

Tras el aterrizaje, Blofield fue recibido por agentes policiales en el aeropuerto de Bristol, donde quedó bajo custodia. A partir de ese momento, avanzó el proceso judicial que concluyó con su condena.

Qué resolvió la Justicia

El acusado se declaró culpable en febrero de los cargos que se le imputaban. Finalmente, este martes el Tribunal de la Corona de Bristol dictó una pena de 10 meses de prisión. Además, se le ordenó el pago de una indemnización de 187 libras esterlinas a las víctimas.

“Por motivos de seguridad, los pasajeros tienen la obligación de asegurarse de que están en condiciones de volar y de que no se encuentran bajo los efectos del alcohol”, indicó el inspector Christian Gresswell, del equipo policial del aeropuerto de Bristol, en el comunicado oficial de la Policía de Avon y Somerset.

También detalló el impacto del accionar del condenado durante el vuelo: “Stephen Blofield provocó que se abortara el aterrizaje inicial y continuó insultando a la tripulación de cabina. Una vez que el vuelo aterrizó sin problemas, fue recibido por agentes en el aeropuerto de Bristol”.

avion ebrio Stephen Blofield deberá pagar una indemnización a las víctimas de sus insultos y amenazas en pleno vuelo.

“Queremos que quienes viajan de vacaciones se relajen y disfruten, pero esperamos que este caso sirva como recordatorio de que todos deben responsabilizarse de sus actos y asegurarse de estar en condiciones de volar. Un pasajero ebrio puede representar un riesgo inaceptable para la seguridad, y por eso nos tomamos este delito tan en serio”, agregó el funcionario, en relación con el riesgo que implican este tipo de situaciones.

Por último, indicó: “Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con el personal del aeropuerto y las aerolíneas para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación en todo momento”.