Un estudiante esperó a su profesora de Literatura en la puerta de la escuela y la asesinó con un arma blanca

El hecho ocurrió en Dobrianka, luego de una disputa previa entre el alumno de 17 años y la docente, quien murió tras ser trasladada al hospital.

Tras el ataque del estudiante, la profesora fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde se confirmó su deceso.

Una profesora de Lengua y Literatura fue asesinada con un arma blanca por un estudiante de 17 años en las inmediaciones de un establecimiento educativo de la región de Perm, en Rusia. El adolescente fue detenido y quedó acusado de homicidio.

La víctima, Olesya Baguta, tenía 55 años y trabajaba en la Escuela Nº5 de Dobrianka, una localidad de aproximadamente 30.000 habitantes situada a unos 50 kilómetros al norte de la capital regional.

Tras el ataque, la docente fue trasladada en estado crítico en ambulancia a un hospital, donde se confirmó su deceso a causa de las heridas.

El episodio se produjo este martes a las 6.00, hora de Moscú. Según los reportes, el estudiante se encontraba en la entrada del colegio al momento de concretar la agresión.

Rusia 4 La víctima había sido reconocida en 2018 como Profesora del Año

El gobernador de la región, Dmitry Makhonin, confirmó el fallecimiento en declaraciones citadas por medios locales. “Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, Olesya Baguta, profesora de lengua y literatura rusa en la Escuela Nº5 de Dobrianka, no pudo ser salvada”, manifestó oficialmente el funcionario.

El conflicto previo entre la docente y el alumno

Testigos señalaron que entre la docente y el estudiante existía un conflicto previo que se había extendido en el tiempo. Según esas versiones, el ataque habría estado vinculado a una “venganza personal”.

El adolescente, identificado como Matvey, tenía antecedentes por problemas de conducta, había repetido un año escolar y figuraba en registros policiales. Además, había emitido amenazas violentas en el pasado, que, de acuerdo con algunas fuentes, “no fueron tomadas en serio”.

Baguta había sido reconocida en 2018 como Profesora del Año. Provenía de una familia vinculada a la docencia y había manifestado que la opinión de sus alumnos era “lo más valioso” en su carrera profesional.

Qué medidas tomó la escuela tras el asesinato

Luego del hecho, la Escuela Nº5 de Dobrianka dispuso la suspensión de las clases presenciales, y las actividades continuaron bajo modalidad virtual mientras avanzaban las investigaciones.

Rusia 5 La escuela donde sucedió la tragedia está situada en Dobrianka, una localidad de aproximadamente 30.000 habitantes.

Las autoridades locales iniciaron actuaciones para reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias en que ocurrió.

Ataques en instituciones educativas en Rusia

El hecho se registró en medio de un contexto donde los episodios violentos crecen significativamente en instituciones educativas en Rusia. De hecho, a mediados de febrero de 2026, el Ministerio del Interior informó que se habían frustrado 21 ataques contra centros educativos en lo que iba del año, una cifra equivalente al total registrado durante 2025.

Los incidentes en colegios, universidades y academias involucran en su mayoría a jóvenes y menores de edad, y las autoridades de Rusia atribuyeron parte de estos hechos a la Inteligencia ucraniana.

Especialistas rusos señalaron además otros factores asociados, como el impacto de la guerra, el aumento del discurso xenófobo y situaciones de aislamiento social en sectores juveniles.

En noviembre del año pasado, el país modificó su legislación para reducir a 14 años la edad de responsabilidad penal en casos vinculados a actividades consideradas terroristas.