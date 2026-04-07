Cada cuántos días hay que lavar las sábanas para evitar bacterias y ácaros

La acumulación de sudor, células y microorganismos en la cama puede afectar la salud y la calidad del sueño. Esta es la frecuencia que recomiendan para cambiarlas.

Mantener la cama limpia reduce la presencia de ácaros, bacterias y alérgenos que impactan en el descanso

Con el paso de los días, la cama deja de ser solo un lugar de descanso para convertirse en un espacio donde se acumulan residuos invisibles que impactan en la salud. Aunque la higiene personal sea correcta antes de dormir, durante la noche el cuerpo libera sudor, grasa y células muertas que terminan en las sábanas, almohadas y acolchados. Por eso es necesario saber cada cuánto hay que lavar las sábanas.

Ese proceso natural genera un entorno ideal para bacterias, hongos y ácaros , lo que vuelve clave la frecuencia de limpieza de la ropa de cama.

La pregunta entonces deja de ser estética y pasa a ser sanitaria: cada cuánto conviene lavar las sábanas y el resto de los elementos de la cama para reducir riesgos y mejorar la calidad del descanso.

Lo que se acumula en la cama mientras dormís

Durante el sueño, el cuerpo puede liberar hasta medio litro de sudor, además de desprender miles de células de la piel. Ese material orgánico se deposita en los tejidos y se convierte en alimento para microorganismos.

dormir

En ese entorno, bacterias como los estafilococos comienzan a descomponer el sudor y generan olor corporal incluso si la persona se acostó limpia. A esto se suma el ingreso de polvo, polen y otros alérgenos que llegan desde el exterior a través del pelo y la piel.

Uno de los principales protagonistas de este ecosistema son los ácaros del polvo, organismos microscópicos que proliferan en colchones y almohadas. Aunque no representan un peligro directo, sus desechos pueden agravar problemas como el asma, la rinitis alérgica o afecciones en la piel.

También se detectaron hongos en almohadas usadas, algunos de ellos con capacidad de generar infecciones en personas con defensas bajas. En conjunto, la cama se transforma en un ambiente cargado de microorganismos y alérgenos que impactan más allá de la percepción de limpieza.

Cada cuánto lavar cada elemento de la cama

La frecuencia de lavado varía según el uso, la transpiración, la presencia de mascotas o condiciones como alergias. Sin embargo, existe consenso entre especialistas sobre ciertos parámetros básicos.

sabanas La acumulación de sudor, células y microorganismos convierte la cama en un foco invisible que puede afectar la salud

Las sábanas deben lavarse al menos una vez por semana. En situaciones de mayor sudoración, enfermedad o si se duerme con mascotas, ese intervalo se reduce a cada tres o cuatro días. La razón es simple: en pocos días se acumulan bacterias, grasa corporal y residuos que afectan tanto la higiene como la salud.

Las fundas de almohada requieren una atención similar o incluso mayor. En solo una semana pueden concentrar millones de bacterias. Por eso, mantener un cambio frecuente ayuda a prevenir irritaciones en la piel, brotes de acné y otros problemas dermatológicos.

Las mantas y acolchados deben lavarse cada dos semanas si están en contacto directo con la piel. Si su uso es ocasional, el plazo puede extenderse, pero no debería superar el mes. En el caso de acolchados sin funda, la recomendación apunta a un lavado cada dos o tres meses.

Las almohadas y protectores de colchón necesitan un mantenimiento menos frecuente, pero igual de importante. Las almohadas deben lavarse cada cuatro a seis meses, mientras que los protectores requieren limpieza cada dos o tres meses para evitar acumulación de humedad, bacterias y moho.