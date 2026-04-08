Un video muestra los segundos posteriores del ataque a los vehículos: el dueño denunció amenazas de muerte

Un nuevo video podría acercar a la verdad sobre los responsables del incendio intencional frente a la Legislatura de Neuquén. La víctima difundió un mensaje que recibió por WhatsApp.

El caso de los vehículos incendiados frente a la Legislatura de Neuquén sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un video que muestra a dos presuntos autores y la presentación de una denuncia por amenazas de muerte realizada por el propietario de la concesionaria. Entre las sospechas, se encuentra en primer lugar una ex pareja y su círculo cercano.

La intimidación ocurrió en medio de la polémica por el uso del espacio público como una vidriera para la venta de autos y las medidas de la municipalidad vinculadas a los autos que permanecían estacionados en la vía pública.

A una semana del grave siniestro en un codiciado estacionamiento de la calle Leloir, rodeado por los edificios del Poder Judicial y Legislativo, además de las torres de edificio donde reside Matías Fernández, todavía no trascendió si las abundantes cámaras de seguridad captaron a los atacantes.

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La investigación continúa bajo reserva de las fuentes del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo a la acotada información, el caso está bajo la Fiscalía de Actuación Genérica a cargo de Paula González, una reconocida fiscal por encabezar investigaciones por violentos episodios que azotan a distintos barrios de la ciudad.

Qué dice la amenaza de muerte

Matías Ezequiel Fernández, el dueño de los vehículos en venta y vecino de 24 años en uno de los departamentos de los altos edificios de Leloir al 900 se acercó este lunes a la Policía de la Provincia del Neuquén donde realizó una denuncia en la que aseguró haber recibido mensajes intimidatorios por WhatsApp luego del episodio.

Según el acta, el denunciante manifestó que recibió un mensaje en el que le exigían dinero en un plazo breve y lo amenazaban con matarlo si no cumplía. También afirmó que vinculó esas intimidaciones con el incendio de los vehículos y responsabilizó a un grupo de personas de la misma familia.

En la presentación pidió medidas de seguridad policial al asegurar que teme por su vida y la de su entorno familiar. La denuncia quedó incorporada a la causa como elemento de interés para la investigación.

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El mensaje de WhatsApp del cual Fernández compartió la captura fue recibido este lunes a las 18:29 del N° 4367853361149 proveniente de "Austria". De manera textual, rezaba: "Eh pedazo de puto. Vos sabes con quien te metiste. Si no me juntas 15 lucas en 2 días, te voy a dar masa con el marquitos. Te voy arrancar la cabeza puto…".

Fernández relató que siguió la conversación para saber quién hablaba y después lo bloquearon. "Quiero dejar aclarado que, si algo me pasa a mí, a mi grupo familiar y personas que me rodean, o a mis pertenencias, quiero hacer cargo a estas personas que dejo mencionadas, solicitando así también seguridad policial, ya que no puedo vivir tranquilo, donde no puedo seguir mi vida, día a día, por estas amenazas que estoy recibiendo, temiendo por mi vida. Siendo todo cuanto tengo que denunciar, agregando a la presente captura de la conversación por WhatsApp".

Cómo avanza la investigación y el nuevo video de los supuestos agresores

En paralelo, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer el ataque incendiario. Entre las medidas se incluyen el análisis de cámaras de seguridad de la zona, que incluyen los domos de seguridad, así como la recolección de testimonios.

Uno de los registros difundidos que ya está en manos de González es un video registrado desde un auto en movimiento que avanza por Leloir hacia el este, con el incendio a su costado izquierdo. Allí, en principio, se pueden observar a lo lejos los autos ya prendidos fuego con llamas de más de 5 metros y, ya próximos a pasar por delante del siniestro, dos personas vestidas de negro corren juntas en dirección opuesta al lugar del incendio.

El registro se sumó a otro video filmado desde un balcón de un departamento. De esta manera, con todos los elementos se espera que la Justicia avance en la reconstrucción del hecho y determine responsabilidades.

Un video muestra los segundos posteriores del ataque a los vehículos

Por lo pronto, uno de los pasos de la investigación es establecer si existe relación directa entre las sospechas sobre una supuesta joven con la que mantuvo una relación casual de dos meses, las amenazas denunciadas y el ataque a los autos.

A su vez, también se espera la pericia de la División Judicial de Bomberos sobre el Volkswagen Vento gris, Volkswagen Scirocco, un Gol Trend, una camioneta Toyota Hilux blanca, y dos Audi: un modelo A3 y un 2.0 T que ardieron hasta la llegada de la autobomba.

Nueva polémica por el secuestro de los vehículos

El conflicto se profundizó este lunes por la mañana cuando inspectores municipales pegaron infracciones en lo que quedaba de los vehículos quemados y comenzaron a cargarlos en una grúa para trasladarlos al predio municipal en Parque Industrial con el objetivo de evitar la contaminación. Según constató LM Neuquén, el procedimiento derivó en un tenso momento entre el propietario y los inspectores que culminó con la promesa de los municipales de realizarlo de manera gratuita.

En tanto, consultado en el lugar, Fernández manifestó que logró llegar a un acuerdo que fue comunicado a través de los inspectores: "me dijeron que les avisaron desde arriba que no me van a cobrar nada cuando los tengas que retirar". Sin embargo, recordó que anteriormente, "no me quisieron dar los nombres los inspectores porque sabían que estaban haciendo mal su trabajo", porque "ellos tienen que avisar mínimo con 5 horas de anticipación".

El joven criticó el "injusto" momento por el que tuvo que tomar una medida drástica. Según explicó, tras ser alertado por sus vecinos de que inspectores estaban remolcando una Toyota y un Audi, el joven acudió de inmediato y cruzó una camioneta azul 4x4 delante de la grúa.

SFP muni transito Retiran autos incendiados de matias fernandez (2) El incidente ocurrió cuando se disponían a realizar el traslado de los vehículos quemados frente a la Legislatura de Neuquén al predio de Tránsito en Parque Industrial. Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, el titular de la Subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Baggio señaló en declaraciones públicas que el hombre “se puso agresivo, empujó a inspectores, intentó desinflar las ruedas de la grúa, insultó y hasta se subió a la grúa”, en una situación que calificaron como “inentendible”.

El subsecretario explicó que los autos estaban “abandonados en la vía pública en condiciones de inseguridad importante, perdiendo fluidos”, por lo que debían ser removidos para limpiar el lugar. También remarcó que la notificación municipal había vencido días antes y que el retiro responde a la normativa vigente.

En cuanto a posibles infracciones por uso del espacio público para la venta de autos, el funcionario aclaró que no se constató esa irregularidad, pero sí el abandono de los vehículos. Además, indicó que el propietario deberá abonar el acarreo —valuado en unos 70 mil pesos— y una estadía diaria cercana a los 3.500 pesos.