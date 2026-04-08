Ataque narco en Valentina Sur: atraparon a dos sospechosos del homicidio y realizan cinco allanamientos

Matías Nicolini publicó en redes sociales que los responsables están a disposición de la Justicia. El velorio del joven de 19 años se realizará este miércoles.

Casi un día después del asesinato de un joven de 19 años en Valentina Sur, el caso avanzó hasta el hallazgo de los presuntos autores. Así lo informó el ministro de seguridad de Neuquén, a través de una publicación de la red social, X (Twitter), mientras este miércoles a la mañana se llevan adelante cinco allanamientos.

En un primer posteo publicado a las 8.52 no dio detalles de cuántas personas ni los pormenores pero señaló que "ya están a disposición de la Justicia" gracias al accionar de las fuerzas de seguridad: "Felicitaciones a la Policía de Neuquén por su destacada labor en la detención de los autores del homicidio de Valentina Sur ".

Luego, amplió la información: "Se trata de dos adultos, detenidos en allanamiento realizado por el Ministerio de Seguridad junto a la Policía del Neuquén en Toma Pacífica y Rincón del Valle" .

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Al mismo tiempo sumó un detalle en sintonía con la hipótesis de un ataque narco: "se secuestraron armas, municiones y droga". La publicación incluyó tres fotos: dos imágenes de un bagullo de cocaína, marihuana y 45 balas más cuatro de otro tipo.

Cinco allanamientos en Valentina Sur

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal informó que junto a la Policía provincial que desde este miércoles por la mañana se encuentran realizando cinco allanamientos en el barrio Valentina Sur.

En cuanto a la "detención", describieron el estado actual de la investigación con mayor cautela que el ministro al afirmar: "En las próximas horas la fiscal del caso Lucrecia Sola definirá la situación procesal de dos jóvenes mayores de edad que permanecen demorados por su posible vinculación con el hecho". Por otro lado, indicaron que al momento de demorarlos no secuestraron armas.

Los procedimientos de este miércoles comenzaron a primera hora requeridos por la fiscal del caso Lucrecia Sola y los autorizó el juez de garantías Lucas Yancarelli.

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"Se llevan adelante en cinco viviendas particulares, en el contexto de una investigación por un homicidio cometido anteayer por la noche, en la intersección de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro", informaron y agregaron: "En esta esquina de Valentina Sur dos personas atacaron con disparos y desde una moto a un carro de comidas, en el que se encontraba un joven de 19 años, identificado como Rodrigo Campos, quien falleció; y una adolescente de 15 años que sufrió lesiones en las piernas".

El objetivo de los allanamientos es buscar teléfonos celulares, cámaras de seguridad de las viviendas, cascos, prendas de vestir y motos, entre otros elementos.

Sospechas en medio de la investigación por el hurto de una bicicleta

Según fuentes cercanas a la investigación el acercamiento a los sospechosos se dio en el marco de un operativo por el hurto de unas bicicletas a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

En uno de los tres allanamientos que tenían el objetivo de encontrar una bici sustraída, los policías ingresaron a una vivienda de Rincón del Valle alrededor de las 17, encontraron baja cantidad de droga, municiones y demoraron a varias personas. De manera inesperada, entre ellas s e encontraron frente a frente con dos jóvenes sindicados como posibles autores del homicidio.

Al dar aviso a la fiscal del caso del homicidio de Campos, solicitó la demora inmediata en Comisaría y dejó bajo consigna policial la casa donde viven familiares del joven de 20 años Kevin Nicolás Mérgola, asesinado por un disparo en Valentina Sur el sábado. Este caso generó fuerte conmoción porque habría sido cometido "por accidente" cuando su cuñado, un adolescente de 16 años que se entregó a la Policía y dijo que le mostró un arma y se le escapó un tiro.

En ese marco, en aquella vivienda de Rincón del Valle donde estaban los sospechosos y en otras cuatro viviendas de Valentina, los investigadores realizan allanamientos pertinentes con el fin de buscar elementos que vinculen el caso, como armas, motos y cascos.

Cabe destacar que este martes, fiscalía informó que según los primeros datos, los autores serían dos hombres identificados por allegados de la víctima, quienes además habrían realizado publicaciones intimidatorias en redes sociales tras el hecho.

Además, en el lugar del ataque secuestraron vainas servidas, proyectiles y otros elementos de interés para la investigación que podrían ser cotejados con armas y elementos secuestrados en los allanamientos.