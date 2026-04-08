Rolando Figueroa: "No hay proyecto económico exitoso sin sustentabilidad social"

El gobernador defendió la planificación del post Vaca Muerta y destacó la articulación público privada que replica en el crecimiento neuquino y el del país.

El gobernador Rolando Figueroa participó este lunes en Buenos Aires de una conferencia internacional donde compartió panel con referentes del sector energético y financiero, para analizar el escenario económico argentino y las oportunidades de crecimiento.

“No hay proyecto económico que resulte exitoso si no existe sustentabilidad social”, aseguró Figueroa y analizó el crecimiento económico se está generando a partir del desarrollo de la explotación de "la roca" neuquina, pero advirtió que también demanda una mayor infraestructura.

El encuentro “Argentina’s Turning Point: Accelerating Economic Takeoff” reunió a líderes del sector público y privado. Allí el gobernador neuquino integró el panel sobre liderazgo energético junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y el presidente de Mercuria Americas, Brian Falik .

Figueroa centró su exposición sobre el crecimiento económico, pero advirtió que el éxito energético de la provincia plantea nuevos desafíos estructurales.

“Es muy importante que el efecto que está provocando Neuquén se pueda también reproducir en otras provincias”, aseguró y reconoció un gran caudal migratorio de personas que llegan a Neuquén buscando oportunidades.

rolando figueroa

“Si todos comenzamos a trabajar en la industrialización a partir de nuestro gas y sacamos esa ventaja competitiva ojalá que podamos producir más en el resto de la Argentina”, añadió. Reconoció además, que el fuerte crecimiento poblacional impulsado por la actividad económica obligó a redoblar la inversión pública en infraestructura para atender dicha demanda en “un desafío permanente”.

“Siempre existe el desafío de generar la infraestructura adecuada porque no hay proyecto económico que resulte exitoso si no existe sustentabilidad social”, recordó.

Por otra parte, Figueroa recordó que se trabaja para diversificar la matriz productiva de la provincia y repasó las inversiones con impulso al turismo, la producción, la industria del conocimiento, que permitirá además la formación de nuevos recursos humanos, que den respuestas al post Vaca Muerta.

Desde el panel sobre liderazgo energético, el gobernador remarcó el rol de la planificación conjunta con el sector privado que permite que la industria “sea más competitiva y poder llegar de mejor manera al 2030”, señaló.

“Creo que esta coordinación que se está dando”, sostuvo y amplió: “lo podemos lograr a partir de trabajar todos en equipo como un desafío generacional”.

“La industria quiere ganar dinero, nosotros queremos que los neuquinos vivan mejor. Luego de los mercados regionales, queremos salir a vender a otros lugares del mundo con barcos, y en esa nueva etapa hemos tenido un socio estratégico, que es la provincia de Río Negro”, completó Figueroa.