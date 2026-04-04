Neuquén aportará recursos al CONICET para montar un microscopio de última generación

Se trata de un aporte no reintegrable de u$s15 mil. El equipamiento permitirá obtener imágenes de altísima resolución y con gran profundidad de foco.

En un acto realizado en la residencia oficial, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma de un convenio entre el gobierno de la provincia del Neuquén y el Centro Científico Tecnológico CONICET-Patagonia Confluencia , con el objetivo de avanzar en la construcción de un módulo destinado a albergar un equipo de microscopía electrónica de barrido .

El acuerdo establece que, a través del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , se otorgará un aporte no reintegrable de 15 mil dólares para financiar parte de la obra, que tendrá una superficie de 25 metros cuadrados y será ejecutada mediante construcción en seco. Según lo estipulado, los fondos serán transferidos al CONICET dentro de los diez días posteriores a la firma.

Este equipamiento de última generación permitirá obtener imágenes de altísima resolución y con gran profundidad de foco, con capacidad de ampliación de hasta 200 mil veces, lo que posibilitará el desarrollo de investigaciones en áreas tecnológicas y productivas clave. Además, se trata del primer microscopio de estas características en la provincia.

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La ingeniera química a cargo del proyecto, Silvana Somadossi, destacó que el equipo “es el primero en la provincia del Neuquén de su tipo, y permite hacer investigaciones en biología, agro, minería y metalmecánica”. Asimismo, señaló que desde la institución recibieron los fondos “con mucha alegría”, en un contexto de restricciones presupuestarias, y subrayó que el aporte permitirá que investigadores cuenten con tecnología de avanzada para seguir fortaleciendo la ciencia en la provincia.

Situación de los científicos

Por su parte, el titular de la Agencia de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Joaquín Perrén, remarcó que el gobernador había planteado que “abandonar a nuestros científicos es condenar a nuestro futuro”, y aseguró que esta iniciativa concreta esa política pública de acompañamiento, generando herramientas que brindarán soluciones al sistema socioproductivo neuquino.

En tanto, el presidente del IJAN, Raúl Béttiga, recordó que el organismo actúa siguiendo directivas claras de Figueroa para respaldar al sistema científico y tecnológico. En ese sentido, expresó que se trata de “una política de Estado” y valoró que, a través del juego responsable, se generen recursos que luego se destinan a áreas prioritarias como educación, salud, servicios sociales y deporte, contribuyendo al desarrollo integral de la provincia.

Cómo funciona un microscopio electrónico de barrido

Las principales utilidades de un microscopio electrónico de barrido (SEM por sus siglas en inglés) son su alta resolución, una gran profundidad de foco que le da apariencia tridimensional a las imágenes, y la sencilla preparación de las muestras.

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Esta tecnología crea una imagen ampliada de la superficie de un objeto sin que sea necesario cortarlo en capas para observarlo, sino que puede colocarse en el microscopio con muy pocos preparativos. El SEM explora la superficie de la imagen punto por punto: puede ampliar los objetos 200.000 veces o más y producir imágenes tridimensionales realistas de su superficie.

Su funcionamiento consiste en recorrer la muestra con un haz muy concentrado de electrones, de forma parecida al barrido que realiza un haz de electrones por la pantalla de una televisión. Cada punto leído de la muestra corresponde a un píxel en un monitor de televisión. Cuanto mayor sea el número de electrones contados por el dispositivo, mayor será el brillo del píxel en la pantalla. A medida que el haz de electrones barre la muestra, se presenta toda su imagen en el monitor.