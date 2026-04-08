Máxima tensión: Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz por los ataques a El Líbano

El gobierno islámico cerró nuevamente el paso por donde circula el 20% del petróleo mundial. La amenaza de romper el alto al fuego.

Irán amenazó este miércoles con romper el alto el fuego acordado en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

En las últimas horas y en medio de una tensión que va en aumento por el conflicto en Medio Oriente, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel a El Líbano en las últimas horas.

De esta manera, el gobierno islámico cerró nuevamente el paso estratégico, por donde circula el 20 % del petróleo mundial. La acusación por una violación al "alto al fuego" fue formulada por el canciller iraní Abás Araqchi tras una comunicación con Pakistán, país mediador en el conflicto.

Irán amenazó este miércoles con romper el alto el fuego acordado en la guerra contra Estados Unidos e Israel si el ejército israelí no deja de bombardear el Líbano, según informaron agencias estatales iraníes.

El medio iraní Tasmin reveló que las Fuerzas Armadas de Irán ya están "identificando objetivos para responder a los ataques israelíes del miércoles contra el Líbano".

Ataques de Israel a El Líbano

El Ejército israelí describió la operación como su "mayor ataque coordinado" desde el inicio del conflicto y aseguró haber atacado lanzadores de misiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia de Hezbollah.

A raíz de este ataque, desde Reuters indicaron que "varios buques recibieron mensajes en el Golfo que supuestamente provenían de la armada iraní, indicando que el estrecho de Ormuz permanece cerrado".

Los ataques de Israel complican una posible salida pacífica del conflicto

La jornada había comenzado de forma pacífica, tras una leve reapertura y el alto al fuego entre Washington y Teherán. Incluso, dos buques lograron cruzar en el transcurso de la jornada pero las 160 bombas israelíes en 10 minutos forjaron el cierre del Estrecho y la molestia de Irán.

La noticia golpeó directamente las expectativas generadas por el acuerdo de tregua, cuya reactivación del tráfico había sido uno de sus puntos centrales. Esta situación muestra una gran incertidumbre alrededor de una posible tregua, que ya mostraba una cierta fragilidad.

Horas después de sellarse el acuerdo de un alto al fuego, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin y un ataque con dron golpeó el miércoles el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, la vía alternativa que el reino había habilitado para exportar crudo.

Qué dijo Trump sobre el ataque de Israel a El Líbano

Donald Trump confirmó el miércoles que el Líbano no fue incluido en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán. "Sí, no estaban incluidos en el acuerdo", dijo en declaraciones a PBS.

"Por Hezbollah. No estaban incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. Está bien", argumentó. Las incursiones y ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo han causado más de 1.500 muertos y más de un millón de desplazados, principalmente del sur y de la periferia sur de Beirut, bastión de Hezbolá.

ataques El Libano

Pakistán instó a una "solución pacífica" del conflicto tras registrarse nuevos ataques

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, denunció las primeras violaciones del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en varios puntos de la "zona de conflicto", apenas unas horas después de que se anunciara la tregua de catorce días mediada por Islamabad.

"Insto, de manera firme y sincera, a todas las partes a ejercer la contención y a respetar el alto el fuego durante dos semanas -tal como se acordó-, a fin de que la diplomacia pueda asumir un papel protagónico en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto", dijo Sharif en un mensaje en X.