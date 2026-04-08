Violento robo con un martillo en el Carrefour: riesgos latentes marcan los plazos y medidas cautelares

Hay una pareja imputada por el violento robo e intento de homicidio en el supermercado. La mujer está en prisión domiciliaria por cursar un embarazo de riesgo.

Por pedido de la fiscalía, se amplió en las últimas horas el plazo de investigación contra la pareja imputada por el violento robo e intento de homicidio ocurridos en una sucursal del supermercado Carrefour. Por los riesgos latentes, se ordenó que permanezcan detenidos para asegurar que sean llevados a juicio en los próximos meses.

El asistente letrado Luciano Vidal solicitó este miércoles la prórroga del plazo de investigación y de las medidas de coerción contra "A.A.Q." y "R.A.F.", un varón y una mujer imputados por el robo ocurrido en el supermercado en diciembre pasado, en el que una de las víctimas fue gravemente herida. El pedido fue acompañado por la defensa y avalado por el juez.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2025 por la noche, dentro de un hipermercado Carrefour, donde los imputados cometieron cuatro robos contra trabajadores del lugar.

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Según la acusación, utilizaron un martillo para reducir a las víctimas, sustraerles teléfonos celulares y luego atarlas en el sector de carga y descarga. Posteriormente, A.A.Q. atacó a otra víctima cuando se retiraba del lugar, aplicándole múltiples golpes en la cabeza que le provocaron fracturas de cráneo y lesiones de gravedad.

Tras ello, ambos huyeron de la ciudad, se descartaron de prendas y del arma utilizada y fueron detenidos días después en Puerto Madryn.

Los hechos fueron calificados como dos robos simples y dos robos con arma impropia, en concurso real, en concurso con homicidio criminis causa en grado de tentativa.

Riesgo y preventiva

Durante la audiencia, Vidal explicó que resta producir medidas de prueba relevantes, entre ellas una pericia sobre un disco rígido dañado que podría contener imágenes del ataque, análisis de ADN sobre elementos secuestrados y estudios comparativos de filmaciones.

En relación con las medidas cautelares, el fiscal sostuvo que subsisten los riesgos procesales que motivaron su imposición inicial. En particular, remarcó el peligro de fuga, fundado en la gravedad de los hechos atribuidos —que incluyen un ataque con extrema violencia— y en la conducta posterior de los imputados, quienes abandonaron la ciudad inmediatamente después del hecho y fueron detenidos en otra provincia tras un operativo policial.

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También señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que las víctimas son testigos directos y trabajadores del mismo establecimiento. Se valoró además que durante el hecho se dañaron cámaras de seguridad y que, en la huida, ambos imputados se descartaron de elementos vinculados al delito, conductas interpretadas como intentos de procurar impunidad.

La defensa no se opuso al pedido.

Al resolver, el juez de garantías Juan Guaita consideró que los riesgos procesales continúan vigentes. En particular, ponderó la gravedad del hecho, la solidez de la imputación —sustentada en registros fílmicos y otras evidencias— y la conducta de fuga posterior.

En ese contexto, dispuso prorrogar por dos meses el plazo de investigación. Asimismo, mantuvo las prisiones preventivas de A.A.Q. y de R.A.F., en este último caso bajo la modalidad domiciliaria, ya que cursa un embarazo de riesgo.