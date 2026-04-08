El pronóstico del tiempo para Neuquén: hasta cuándo seguirá el calor

Neuquén continuará con temperaturas agradables, que recuerdan más a la primavera que al otoño de abril. El pronóstico anticipa buen tiempo y un marcado ascenso de la temperatura en la región.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), se prevé para este jueves otra jornada prácticamente calurosa. El sol estará presente en un cielo entre ligeramente nublado y algo nublado. En la madrugada la temperatura comenzará con 14 grados y viento ausente. En horas de la mañana las condiciones se mantendrán y la temperatura ascenderá a los 15 grados con viento leve. Mientras que, por la tarde, la máxima llegará a los 28 grados con viento de hasta 22 kilómetros por hora. Hacia la noche descenderá a los 21 grados y también descenderá el viento.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) anticipa días soleados, calmos con paulatino ascenso de la temperatura. Para el organismo interprovincial habrá tardes cálidas los próximos días en valles, meseta y la costa. También se registrará tiempo bueno y templado en cordillera. Adelantó que se esperan lluvias y nevadas en montaña a partir de la noche del sábado que seguirá el domingo.

Balneario Rio Grande Calor - Bañeros (15) Claudio Espinoza

Calor y punto de inflexión

Según los pronósticos, este viernes se perfila como el más caluroso de la semana. Alcanzará un punto máximo en la temperatura para luego caer estrepitosamente. El SMN anticipó que la temperatura en la madrugada del viernes andará por los 14 grados bajo un cielo parcialmente nublado. Por la mañana ascenderá a los 20 grados y seguirá la ausencia del viento en la capital neuquina. Mientras que en horas de la tarde habrá un ascenso de la temperatura que alcanzará los 30 grados de máxima. Por la noche estará algo nublado con una temperatura que descenderá hasta los 23 grados.

La AIC pronosticó una máxima de 28 grados y una mínima de 9 grados bajo un cielo mayormente cubierto durante el día y despejado por la noche.

Para el sábado el organismo nacional indicó que se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 29 grados con viento de 13 a 22 kilómetros por hora. En tanto que la AIC anticipó una máxima de 29 y una mínima de 9 grados para el sábado. El cielo pasará de estar mayormente despejado a cubierto por la noche. Prevé viento fuerte con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (18) Omar Novoa

El calor dará paso a una jornada más templada, propio de los días otoñales. El domingo la mínima será de 12 grados y la máxima no superará los 20 grados en la región. Hacia la tarde/ noche se espera un viento fuerte con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora.