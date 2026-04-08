Narcos frustrados por el perro de Gendarmería: condenados y tendrán que hacer buena letra

Uno de los involucrados vive en Villa La Angostura y, su socio, en La Plata. Quisieron transportar un kilo y medio de drogas pero el plan delictivo falló en el tramo final.

Como en otras oportunidades, la droga fue detectada por uno de los perros de Gendarmería Nacional.

Dos hombres hicieron todo mal en un intento de transportar casi un kilo y medio de droga desde la ciudad bonaerense de Mar del Plata a Villa La Angostura y terminaron condenados por el Tribunal Oral Federal (TOF). De igual modo, en la parte resolutiva, recibieron una noticia favorable. ¿Qué criterio especial se tuvo presente para que cumplan la pena impuesta?

El itinerario de los sospechosos se inició en La Feliz el 18 de enero de 2023. Con los estupefacientes en su poder, se subieron a un micro con destino a la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Apenas llegaron, se subieron a un taxi con el objetivo de arribar a su destino definitivo en la provincia de Neuquén. Pero el viaje, que tuvo una parada recreativa en una panadería de Dina Huapi, se vio opacado de repente.

En la Ruta Nacional 40 , en el puesto fijo Muelle de Piedra, se encontraba el personal de la Sección Villa La Angostura dependiente del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional Argentina y un integrante de temer: el perro detector Xani. “Reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefaciente”, destacó uno de los efectivos en su posterior declaración ante el juez.

Los sospechosos, identificados como Jonathan Enrique Antiqueo y Valentín D’Agustini, se limitaron a brindar sus datos personales y, el implacable perro de Gendarmería hizo el resto: marcó una mochila que tenía tres ladrillos de marihuana y, otra mochila, con casi medio kilo de cocaína.

gendarmería controles.jpg Los sospechosos ocultaban un poco más de 146 gramos de marihuana. Gentileza Gendarmería

A diferencia de otros procesos, la investigación posterior siguió complicando la situación de los dos imputados y confirmó su vínculo con el narcomenudeo. En imágenes rescatadas de los celulares de los sospechosos, se observaron plantaciones de Cannabis sativa, balanzas digitales y registros de venta de drogas.

Tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte

Frente a la avalancha de pruebas en su contra, los dos imputados, con domicilios en Villa La Angostura (Antiqueo) y La Plata (D’Agustini), no mostraron oposición a un acuerdo de juicio abreviado y aceptaron su responsabilidad por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

gendarmeria ruta 40 droga La droga que llevaba la mula rionegrina fue secuestrada tras un control preventivo en la Ruta Nacional 40.

En este marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa acordaron una pena de 4 años de prisión aunque con el alivio de que será bajo la modalidad domiciliaria. El criterio que se aplicó en este caso no es muy distinto al utilizado en muchas situaciones de mujeres en conflicto con la ley y que se apoya en el “interés superior del niño”. Los dos hombres son padres de menores y se les dará la posibilidad de que mantengan un vínculo permanente con sus hijos y se hagan cargo de sus necesidades. Asimismo, sus tutores, deberán controlar que cumplan con las medidas dispuestas por la justicia federal neuquina.

Propuesta sin oposición de los condenados

El abogado particular mostró su conformismo con la propuesta presentada por el MPF y anticipó que se encargará de gestionar las salidas laborales para sus dos defendidos.

A su turno, los dos condenados confirmaron su compromiso con el cumplimiento de lo establecido.

Por su parte, el juez unipersonal del TOF se limitó a homologar el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa.

En la parte resolutiva, se aclaró que cualquier incumplimiento derivará en que pierdan el beneficio de la prisión domiciliaria.