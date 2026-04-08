Un ladrón fue descubierto manoteando puertas de autos y fue detenido

La detención del delincuente tuvo lugar este martes al mediodía. No se constataron robos consumados.

Un ladrón fue pescado in fraganti por una vecina del Bajo neuquino cuando manoteaba puertas de autos estacionados y un rápido operativo permitió concretar su detención por intento de robo .

De acuerdo a la información que brindó la Policía, la detención se concretó el martes alrededor de las 13, cuando bicipolicías realizaban patrullajes preventivos por el bajo capitalino y, en ese contexto, fueron abordados por una mujer en la intersección de calles Ignacio Rivas y Durán.

La vecina les pidió que detengan la marcha y les manifestó haber observado a un sospechoso que vestía remera azul y pantalón negro y se encontraba merodeando la zona, al parecer intentando abrir autos estacionados.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un rastrillaje que permitió localizar al sospechoso que coincidía con las características indicadas, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga.

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Tras un seguimiento controlado, durante el cual el individuo ignoró la voz de alto, fue finalmente interceptado a la altura de calle Durán al 1400.

De inmediato, los efectivos le realizaron un palpado preventivo, momento en el qe el hombre dejó caer una herramienta tipo “T” con punta afilada y una llave tubo, elementos comúnmente utilizados para forzar cerraduras. Inmediatamente, fue demorado y trasladado a la comisaría de la jurisdicción, quedando a disposición de la Justicia.

Afortunadamente, no se constató que haya logrado su cometido sobre ningún auto del sector.

Atraparon in fraganti a un ladrón de baterías en el oeste

Gracias a los patrullajes preventivos de la Policía por la ciudad, se logró frustrar y esclarecer en pocos minutos el robo de una batería. El ladrón fue atrapado in fraganti cuando se retiraba con el objeto.

Según informó la Policía, el procedimiento se inició el miércoles pasado por la tarde tras un alerta del Centro de Operaciones Policiales (COP), que informaba sobre un hombre que habría sido visto sustrayendo una batería de un vehículo estacionado en la intersección de calles Rufino Ortega y San Martín.

De manera inmediata, efectivos policiales realizaron un patrullaje preventivo por la zona buscando al sospechoso en base a la descripción obtenida de sus pares y, al cabo de unos minutos, lograron ubicar a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas. Al proceder a su identificación, a la cual el hombre no opuso resistencia porque se encontraba acorralado, los efectivos constataron que transportaba un elemento de similares características a una batería de automóvil dentro de una bolsa.

Ante esta situación, se interrogó al hombre sobre el elemento, pero éste no supo brindar una explicación sobre su procedencia. Por este motivo, se demoró y trasladó inmediatamente a la unidad policial al sospechoso, para continuar con las diligencias correspondientes.

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Asimismo, se consultó a los operadores de turno del Centro de Monitoreo Urbano, quienes observando las imágenes registradas minutos atrás, pudieron confirmar que efectivamente el sospechoso había sido registrado por un domo en el momento en que sustraía el elemento de un vehículo Renault color blanco que se encontraba estacionado en las inmediaciones, lo que resultó clave para el avance del procedimiento y para su imputación a una causa.

"Gracias al rápido accionar y la coordinación entre las distintas áreas policiales, se logró esclarecer el hecho en cuestión de minutos, reforzando las tareas de prevención y seguridad en el sector", resaltaron desde la fuerza.

Se aguardaba la denuncia de sustracción del dueño del vehículo para proceder a la restitución del elemento.