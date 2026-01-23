Un neuquino condenado por drogas está ansioso y pidió libertad asistida: se la negaron

Cumple una condena por transportar seis kilos de marihuana rumbo a Zapala. Está cerca de la extinción del castigo aunque todavía le restan algunos meses.

El hombre de Zapala atrapado con los ladrillos de marihuana fue interceptado por personal de Gendarmería.

Un hombre de Zapala que cumple una condena de 4 años de cárcel efectiva por narcotráfico vio frustradas sus intenciones de acceder a la libertad asistida aunque la justicia federal accedió a que participe de un encuentro familiar.

El condenado que no oculta su ansiedad para volver a las calles se llama Marcial Palleres , de 28 años, quien en la actualidad permanece preso en la cárcel federal de la ciudad rionegrina de Viedma.

El hombre que es oriundo del barrio CGT de Zapala fue atrapado el 1 de agosto de 2022 cuando se trasladaba en un auto Chevrolet Onix por la Ruta Nacional 22, entre Cutral Co y Zapala. En horas de la noche, en el kilómetro 1400, integrantes del Escuadrón 31 de Las Lajas de Gendarmería Nacional interceptaron a Palleres y le solicitaron su documentación. Luego, se hizo una requisa y en una bolsa, que llevaba en sus pies, fueron encontrados varios panes de marihuana. La droga fue pesada y superó los seis kilogramos.

El vehículo era conducido por otro hombre de Zapala, que dijo desconocer lo que llevaba Palleres en la bolsa. En este marco, la investigación a cargo del juzgado federal de Zapala avanzó en forma rápida y la acusación recayó en Palleres, quien fue acusado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. A pesar de que el conductor se desentendió del contenido de la bolsa, la imputación lo alcanzó en un primer momento como coautor.

Aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado

El proceso se definió en diciembre de 2022 con un juicio abreviado, donde Palleres fue condenado y el conductor del auto logró desvincularse de la droga transportada.

En cuanto a Palleres, aceptó su responsabilidad y a la hora de definir la pena, se consideró un antecedente de la justicia provincial, con una condena que le impusieron en 2017.

El Tribunal Oral Federal de esta capital se limitó a homologar el acuerdo entre la fiscalía y la defensa y resolvió devolver el auto que había sido secuestrado en el procedimiento sobre la Ruta 22.

En estas circunstancias, Palleres ya se encuentra en etapa de recibir determinados beneficios y en las últimas semanas, a través de la defensa pública, buscó acceder a la libertad asistida. También pidió permiso para una salida extraordinaria.

La fiscalía se opuso a que sea beneficiado con la libertad pero se manifestó a favor de la salida solicitada por la defensa.

Frente a estas exposiciones de las partes, el juez de Ejecución aprobó la salida extraordinaria y se pronunció en contra del otorgamiento de la libertad asistida.

El Chileno reincidió y volvió a la cárcel

Uno de los narcos neuquinos que perdió un beneficio en las últimas semanas fue Erwin “el Chileno” Díaz Sánchez, quien gozaba de la prisión domiciliaria a pesar de que arrastra una condena de 5 años de cárcel.

El Chileno se hizo conocido en los últimos años por su audacia para sumar procesos por narcotráfico aunque siempre salió airoso y logró beneficios como el arresto domiciliario. Entre otras excusas, sus abogados defensores presentaban extensos informes médicos sobre supuestas dolencias y tratamientos. Justamente, una de las gestiones impulsadas por sus representantes legales le permitió cumplir la medida cautelar en un domicilio de la capital chaqueña, Resistencia.

En el cierre de 2025, sorprendidos, los integrantes de la fiscalía federal neuquina tomaron conocimiento de la apertura de otra causa en su contra por narcotráfico y lavado de activos. Las actuaciones fueron encabezadas por el juzgado federal de Resistencia y el resultado fue muy favorable, con el secuestro de armas de fuego, municiones, 14 millones de pesos en efectivo y vehículos. El procedimiento se concretó el 10 de noviembre de 2025 y, posteriormente, el Chileno fue indagado por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas, en concurso real con el delito de lavado de activos.

“Todo ello, evidencia un riesgo concreto y un desapego al beneficio aludido, a partir de los nuevos hechos acaecidos”, remarcaron en forma contundente desde el Tribunal Oral Federal neuquino sobre la conducta de Díaz Sánchez.

Ante la evidente irregularidad, decidieron ponerle fin al beneficio de la domiciliaria y dispusieron que sea alojado en una de las cárceles federales de la región.